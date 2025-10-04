Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras inaugura moderna sede en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) marcó un hito importante en su historia al inaugurar la nueva y moderna sede de su Capítulo #2 en la Colonia Moderna de San Pedro Sula. El evento, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, fue un motivo de celebración y congregó a importantes figuras de la organización.

Las autoridades y agremiados del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras realizaron el brindis inaugural de su nueva sede.

La jornada solemne comenzó con el acto de bendición de las instalaciones, seguido del tradicional corte de cinta inaugural. Este acto simbólico estuvo a cargo del presidente del capítulo central, Dr. Iván Guevara, el vicepresidente, Dr. Marcos Garay, acompañados por el presidente del Capítulo #2, Dr. Diego Howell, y la Dra. Sandra Lili Alvarado.

Con la participación de Marco Garay, Sandra Lily Alvarado, Iván Guevara y Diego Howell , se llevó a cabo el corte de cinta inaugural de la nueva sede del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras.

Durante la ceremonia, se llevó a cabo un brindis de honor y se procedió a la develación de una placa conmemorativa con la inscripción de los miembros de amabas juntas directivas.

Diego Howell e Iván Guevara, presidentes regionales y nacionales, respectivamente, develaron una placa conmemorativa en las instalaciones recién inauguradas del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras, capítulo #2.

Carlos Polanco entregó una placa de reconocimiento a Iván Guevara en nombre del Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras capítulo # 2. Lo acompañó Diego Howell, presidente regional.

El Dr. Iván Guevara, presidente del capítulo central, tomó la palabra para destacar la relevancia de la nueva sede. Subrayó que estas modernas instalaciones están diseñadas para ser un punto de encuentro que permitirá unificar a todos los agremiados del Capítulo #2. Además, las modernas instalaciones están completamente equipada para acoger capacitaciones de alto nivel y la realización de eventos sociales, fortaleciendo así la formación y la cohesión dentro del gremio odontológico de la zona norte del país.

Paola Mejía, Larissa Enamorado y Digna Merlo.

Ramón González, Sandra Liliy Alvarado y Leonel Coello.

Tomás Alvarado y Estefany Castellanos.

Roxana Rosales, Marco Tulio Alcerro y Yaditza Flores.

Jorge Villanueva con Roberto Kattán.

Edmundo André con Marco Alcerro.

Alejandra López y Ana Rodríguez.

Tirsa Rodríguez, Reina Martínez y Gabriela Bonilla.

Leonel Coello, Marlene Cartagena, Alex Martínez y Danilo Serrano.

Lila Chou, Jorge Villanueva, Amelia García y Josué García.

Ramón González, Paola Mejía, Larissa Enamorado y Alex Jaco.