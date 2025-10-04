Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras inaugura moderna sede en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – El Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras (CCDH) marcó un hito importante en su historia al inaugurar la nueva y moderna sede de su Capítulo #2 en la Colonia Moderna de San Pedro Sula. El evento, que tuvo lugar el pasado 30 de septiembre, fue un motivo de celebración y congregó a importantes figuras de la organización.
La jornada solemne comenzó con el acto de bendición de las instalaciones, seguido del tradicional corte de cinta inaugural. Este acto simbólico estuvo a cargo del presidente del capítulo central, Dr. Iván Guevara, el vicepresidente, Dr. Marcos Garay, acompañados por el presidente del Capítulo #2, Dr. Diego Howell, y la Dra. Sandra Lili Alvarado.
Durante la ceremonia, se llevó a cabo un brindis de honor y se procedió a la develación de una placa conmemorativa con la inscripción de los miembros de amabas juntas directivas.
El Dr. Iván Guevara, presidente del capítulo central, tomó la palabra para destacar la relevancia de la nueva sede. Subrayó que estas modernas instalaciones están diseñadas para ser un punto de encuentro que permitirá unificar a todos los agremiados del Capítulo #2. Además, las modernas instalaciones están completamente equipada para acoger capacitaciones de alto nivel y la realización de eventos sociales, fortaleciendo así la formación y la cohesión dentro del gremio odontológico de la zona norte del país.