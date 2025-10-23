miércoles, octubre 22, 2025

Luis Fernando y Daniela unen sus vidas en matrimonio con una ceremonia memorable

Daniela Castillo y Luis Fernando Rodríguez sellan su amor en una boda memorable. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

San Pedro Sula. – En un emotivo acto de amor y compromiso, Daniela Castillo Laínez y Luis Fernando Rodríguez Zúniga unieron sus vidas en sagrado matrimonio ante el altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa. Familiares y amigos se congregaron en la ceremonia eclesiástica para ser testigos del inicio de la nueva historia que la pareja comenzará a escribir cada día.

Luis Fernando y Daniela inician una nueva historia como matrimonio.

Radiantes de felicidad, Daniela y Luis Fernando intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad para el resto de sus vidas. Los novios estuvieron acompañados por sus padrinos de boda, Brenda Rodríguez y Arnold García, y por sus orgullosos padres: Brenda Zúniga y Luis González (por parte del novio); y Mariela Laínez y Elvin Nieto (por parte de la novia).

Elvin Nieto y Mariela Laínez.
Brenda Zúniga y Luis González.

Convertidos ya en marido y mujer, y con sus alianzas matrimoniales en mano, los recién casados ​​compartieron su celebración en los exclusivos salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

La recepción social transcurrió en un ambiente de sofisticación y elegancia, donde la ambientación se destacó por una decoración repleta de finos detalles. Entre imponentes cortinajes, candelabros, destellos de cristales y una mantelería en tonos que armonizaban perfectamente con una exquisita apuesta floral, la estancia se convirtió en el lugar perfecto para festejar.

Elegancia y romanticismo en el ‘Sí quiero’ de Daniela y Luis Fernando.

El momento cumbre de la noche llegó con el brindis por la felicidad de los nuevos esposos. Los progenitores de la pareja dedicaron emotivas palabras a sus hijos, pidiendo a todos los presentes que levanten sus copas para brindar por la felicidad de Daniela y Luis Fernando.

Felicidad absoluta de los recién casados.

La velada estuvo amenizada por amena y contagiosa música, que se encargó de poner a bailar a los asistentes de principio a fin. Fue una noche memorable y una hermosa fiesta nupcial, donde la feliz pareja compartió momentos inolvidables con su círculo cercano, marcando oficialmente el inicio de su vida en común.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Arnold y Brenda García.
Mariana León y Kamal Dieck.
Mónica y Taufic Fanous.
Guillermo y Andrea Alonzo.
Katherine y Antonio Fanous.
Emilio y Valentina Jarufe.
María Castillo y Diego Ortez.
Ernesto Araujo y Gabriela Suazo.
Michelle Marsan y Pablo Suazo.
Andrés González e Isis Cerrato.
Samer y Guadalupe Fanous.
Ramik, Loana, Karleny y Nestor Castillo.
Jimena Paz y Karina Torres.
Alicia Rodríguez, María Maldonado y Carlos Peralta.
Leslie López y Eder Jensen.
Marco y Jackeline Lanza, Flor y Roberto López.

