Luis Fernando y Daniela unen sus vidas en matrimonio con una ceremonia memorable

San Pedro Sula. – En un emotivo acto de amor y compromiso, Daniela Castillo Laínez y Luis Fernando Rodríguez Zúniga unieron sus vidas en sagrado matrimonio ante el altar de la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa. Familiares y amigos se congregaron en la ceremonia eclesiástica para ser testigos del inicio de la nueva historia que la pareja comenzará a escribir cada día.
Radiantes de felicidad, Daniela y Luis Fernando intercambiaron promesas de amor, respeto y fidelidad para el resto de sus vidas. Los novios estuvieron acompañados por sus padrinos de boda, Brenda Rodríguez y Arnold García, y por sus orgullosos padres: Brenda Zúniga y Luis González (por parte del novio); y Mariela Laínez y Elvin Nieto (por parte de la novia).
Convertidos ya en marido y mujer, y con sus alianzas matrimoniales en mano, los recién casados compartieron su celebración en los exclusivos salones Napoleón del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.
La recepción social transcurrió en un ambiente de sofisticación y elegancia, donde la ambientación se destacó por una decoración repleta de finos detalles. Entre imponentes cortinajes, candelabros, destellos de cristales y una mantelería en tonos que armonizaban perfectamente con una exquisita apuesta floral, la estancia se convirtió en el lugar perfecto para festejar.
El momento cumbre de la noche llegó con el brindis por la felicidad de los nuevos esposos. Los progenitores de la pareja dedicaron emotivas palabras a sus hijos, pidiendo a todos los presentes que levanten sus copas para brindar por la felicidad de Daniela y Luis Fernando.
La velada estuvo amenizada por amena y contagiosa música, que se encargó de poner a bailar a los asistentes de principio a fin. Fue una noche memorable y una hermosa fiesta nupcial, donde la feliz pareja compartió momentos inolvidables con su círculo cercano, marcando oficialmente el inicio de su vida en común.
Fotos El Diario HN / Hugo Díaz