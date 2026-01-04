San Pedro Sula celebra con la Rosca de Reyes más grande de Honduras

San Pedro Sula. Por segundo año consecutivo, la Panadería y Repostería Moderna alcanzó con éxito el reto de elaborar la Rosca de Reyes más grande de Honduras. El evento, cargado de tradición y sabor, se llevó a cabo este sábado 3 de enero en Diunsa Plaza Pedregal, donde cientos de clientes compartieron el monumental postre.

Constantini y Giuliana Larach, anfitriones de la actividad.

Giuliana Larach, representante de la panadería, destacó la importancia del evento: “Es un honor y una alegría enorme compartir esta tradición que ha unido a nuestras familias por generaciones”. Confesó que el proyecto representó un desafío logístico considerable, desde el horneado hasta el traslado desde la planta principal, pero que el resultado superó todas las expectativas.

Para la elaboración de esta pieza histórica, un equipo de seis maestros panaderos utilizó 100 libras de harina e ingredientes de alta calidad como leche, mantequilla y frutas cristalizadas. La rosca, que contenía 16 figuras del Niño Jesús, fue disfrutada por cientos de personas que se dieron cita en el lugar.

La panadería otorgó premios especiales a los afortunados que hallaron al Niño Jesús en su porción.