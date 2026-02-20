domingo, febrero 22, 2026

Shoe Gallery evoca el glamour neoyorquino para celebrar San Valentín y la lealtad de sus clientas

Shoe Gallery evoca el glamour neoyorquino para celebrar San Valentín y la lealtad de sus clientas. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Shoe Gallery celebró San Valentín con una experiencia diseñada para exaltar el lujo, la feminidad y el valor de cada una de sus clientas.

Silvia Borjas y Graciela Nieto.
Indira Rodríguez

La boutique se transformó en un escenario vibrante, inspirado en las vitrinas y ambientaciones de Nueva York, donde cada detalle fue cuidadosamente curado para crear una atmósfera sofisticada y memorable.

Inspirada en el brillo de Nueva York, Shoe Gallery celebra San Valentín honrando el vínculo y la lealtad que la unen con sus clientas.

Durante la celebración se presentó oficialmente la renovación de la Tarjeta VIP 2026, incorporando nuevos beneficios exclusivos y dando la bienvenida a nuevas afiliadas que hoy forman parte de este círculo privilegiado. Más que una membresía, la Tarjeta VIP representa acceso preferencial, experiencias privadas y ventajas pensadas para una clienta que valora el estilo con propósito.

Cinthya Enamorado y Charlotte Guzmán.
Cony Valladares y Alexa Esquivel.

Como gesto especial, cada invitada recibió un detalle exclusivo acompañado de beneficios únicos, reafirmando el vínculo cercano y distinguido que caracteriza a Shoe Gallery.

Charlotte Guzmán y Jeny Muñoz.
Nicole Claros y Victoria Barahona.

Una noche que celebró el amor, la lealtad y el poder de una comunidad de mujeres que viven la moda con elegancia y determinación.

Con una creativa selección de cocteles, el mixólogo Berlín Vallecillo fue el encargado de deleitar el paladar de las clientas.
Una variada selección de canapés y una sofisticada propuesta de coctelería fueron diseñadas especialmente para la ocasión.
Ada Rivera y Charlotte Guzmán.
Alexa Esquivel y Charlotte Guzmán.

