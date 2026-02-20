El Consulado de Georgia ofrece elegante recepción diplomática en San Pedro Sula

Bajo la anfitrionía de la Cónsul Honoraria Nora Schmid Hegnauer, el Cuerpo Consular Sampedrano se reunió para celebrar una velada de intercambio cultural, diplomacia y visión comercial.

San Pedro Sula. – La fraternidad y la diplomacia convergieron el pasado martes 17 de febrero en una recepción ofrecida por el Consulado Honorario de la República de Georgia. La cita, que tuvo como escenario el salón mediterráneo del Club Hondureño Arabe en un ambiente de distinción y calidez, fue presidida por la honorable cónsul Nora Schmid Hegnauer, quien, junto a su esposo, el Sr. Jesús Medina, recibió a destacados miembros del cuerpo diplomático y autoridades gubernamentales.

La anfitriona de la noche, la cónsul Nora Schmid Hegnauer, brindó el saludo de bienvenida, destacando a Georgia como un destino donde la historia y la modernidad convergen en perfecta armonía.

La velada comenzó con las palabras de la anfitriona, quien transportó a los presentes hacia los paisajes del Cáucaso. Schmid Hegnauer destacó a Georgia como una joya donde la antigüedad profunda se abraza con una modernidad vibrante. Desde su milenaria cultura vinícola hasta su geografía de contrastes, la cónsul extendió una invitación abierta a los asistentes para vivir una experiencia enriquecedora en tierras georgianas.

Achiko Gagua, José Martín Chicas, Eddy Ordóñez, Nora Schmid, Nikoloz Sakhvadze.

El Sr. José Martín Chicas, Presidente de la Asociación Cuerpo Consular Sampedrano (ACCS), resaltó la trayectoria de 61 años de la institución como un pilar apolítico que fomenta el desarrollo comercial y social en la zona noroccidental del país. Chicas brindó una cálida bienvenida a la delegación diplomática concurrente desde México, subrayando la importancia de estos espacios para la proyección comunitaria.

Por su parte, el Ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez, quien asistió junto al Viceministro Fernando Fortín, reafirmó el compromiso del Gobierno de Honduras en facilitar procesos que mejoren la competitividad y el clima de inversión.

“Estamos trabajando en una coordinación permanente con el sector empresarial para generar condiciones que promuevan el crecimiento económico y más oportunidades para los hondureños”, afirmó el ministro.

Nikoloz Sakhvadze, Encargado de Negocios de la Embajada de Georgia en México con el Ministro de Desarrollo Económico, Eddy Ordóñez.

La visita contó con la presencia de una delegación de alto nivel de la Embajada de Georgia en México (concurrente para Honduras), encabezada por el Sr. Nikoloz Sakhvadze, Encargado de Negocios, y el Sr. Achiko Gagua, Primer Secretario.

La cónsul Nora Schmid junto al presidente de ACCS e invitados especiales.

Sakhvadze calificó este encuentro como el inicio de una nueva etapa de amistad y cooperación. Asimismo, elogió el liderazgo del Cuerpo Consular Sampedrano en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y aseguró que la Embajada y el Consulado Honorario trabajarán de la mano para alcanzar objetivos comunes en beneficio de ambos pueblos.

