Sportia inaugura su séptima tienda en el City Mall de Tegucigalpa, consolidando su presencia nacional

Corte de cinta inaugural de Sportia City Mall Tegucigalpa a cargo de Mauricio Contreras, Mireya Larach, Mario R., Viviana y Mario Alejandro Faraj. / Fotos Cortesía.

Tegucigalpa. – Sportia, la máxima expresión del deporte, abre su séptima tienda a nivel nacional, ubicada en el primer nivel del City Mall, en Tegucigalpa. La moderna sucursal es una propuesta para atletas y amantes del deporte, que combina los productos más innovadores, de las mejores marcas y con la mejor atención profesional.

El Lic. Mario R. Faraj acompañado de Mauricio Contreras, Mireya Larach, Viviana y Mario Alejandro Faraj lideraron el corte de cinta para inaugurar la nueva tienda Sportia City Mall Tegucigalpa.

​En Sportia, los clientes descubrirán una amplia selección de ropa deportiva, calzado, tecnología de vanguardia y accesorios para distintas disciplinas como fútbol, running, entrenamiento y más.

​El concepto de la tienda ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de compra única, en un entorno moderno y dinámico que inspira a dar siempre lo mejor en cada práctica deportiva.

Los apasionados del fútbol también encontrarán las camisetas oficiales de la Selección Nacional, así como de los clubes y selecciones más reconocidos del mundo, todo en un solo lugar.

Mauricio Contreras, director de deportes de Diunsa, destacó: “En Sportia pueden encontrar lo mejor en accesorios deportivos, vestuario y calzado para múltiples disciplinas deportivas, además, con una amplia propuesta en calzado lifestyle o casual deportivo, ideal para quienes buscan un estilo moderno y activo”.

Mauricio Contreras, director de deportes de Diunsa.

​Actualmente, Sportia cuenta con siete tiendas a nivel nacional, ubicadas en San Pedro Sula, Tegucigalpa, El Progreso y La Ceiba.

Mario Alejandro Faraj.

​Sportia, cuenta con la mayor amplitud y profundidad en todas las categorías de productos, con marcas exclusivas y asesoría especializada, todo en un ambiente de compras insuperable.

