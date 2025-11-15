sábado, noviembre 15, 2025

Celebración al talento: Skill Up y UTH exhiben obras de pequeños artistas

Arte y CulturaCiudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Emma Valentina Valladares junto a su trabajo artístico, una de las piezas que cautivó a los asistentes durante la exhibición de Skill Up. / Fotos El Diario HN / Hugo Díaz.

San Pedro Sula. – El Salón Río Blanco de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) se convirtió en el escenario de una emotiva exhibición de arte, producto del Taller de Pintura para Niños organizado por la Academia Skill Up. El evento reunió a autoridades universitarias, padres de familia y medios de comunicación para celebrar el talento de los 12 pequeños artistas que participaron en la formación.

Los participantes del Taller de Pintura celebran su logro junto a sus obras, donde el uso del color fue el protagonista.

La jornada no solo mostró las obras, sino que Skill Up enfatizó la relevancia de crear espacios donde los niños puedan expresar libremente su creatividad, fortalecer sus habilidades cognitivas y desarrollar seguridad en sí mismos a través del arte.

Como reconocimiento a su labor, se entregó una distinción especial a la Licenciada Raquel, instructora del taller, por su compromiso y aporte al desarrollo integral de los participantes.

Aprovechando el encuentro, la Academia Skill Up presentó su revolucionaria propuesta educativa, que se está consolidando como el modelo favorito en la capacitación hondureña, tanto para estudiantes como para empresas.

El éxito de Skill Up se resume en su lema: “Aprende hoy y aplica mañana”. Esta filosofía promueve una formación práctica, inmediata y orientada a resultados, permitiendo a los participantes desarrollar nuevas habilidades en períodos cortos para su aplicación directa en proyectos, estudios o entornos laborales.

Skill Up se ha consolidado como una de las academias más solicitadas por empresas, instituciones y organizaciones que buscan capacitar a sus colaboradores bajo un esquema moderno, eficiente y alineado con las exigencias del mercado actual.

La exhibición infantil es solo una de las múltiples iniciativas que Skill Up desarrolla para promover el aprendizaje en todas las edades. La academia anunció que continuará ampliando su oferta con nuevos programas y talleres dirigidos tanto a familias como a empresas que buscan desarrollar habilidades modernas en sus equipos.

Información y contacto:

Para más información sobre la oferta educativa, siga las redes sociales oficiales de la Academia Skill Up en Facebook e Instagram (@SkillUp), visite su sitio web Skilluphn.com o comuníquese directamente al 9319-5436.

La CCIC da la bienvenida a más de 150 nuevas empresas en encuentro especial para nuevos socios
El Diario HN
El Diario HN

