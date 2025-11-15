sábado, noviembre 15, 2025

Top 5

Más Noticias

La CCIC da la bienvenida a más de 150 nuevas empresas en encuentro especial para nuevos socios

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Más de 150 empresas se unen a la CCIC en exitoso evento de nuevos socios.

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebró un encuentro especial para dar la bienvenida a más de 150 nuevas empresas que se integran a la membresía de la institución. La mayoría de estos nuevos socios pertenecen al sector servicios, destacando empresas de servicios financieros, tecnología, transporte, logística e inmobiliarios, reflejando la diversidad y dinamismo del ecosistema empresarial de la región.

El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en la institución y destacó el compromiso de la Cámara con la competitividad, el emprendimiento y el fortalecimiento del sector privado.

“Para nosotros es un honor recibirles. La CCIC es su casa, un espacio creado para apoyarles, escucharles y acompañarles en cada etapa de crecimiento”, afirmó Qubain durante su intervención.

El evento contó con la participación de miembros de la Junta Directiva, quienes compartieron con los nuevos afiliados en un ambiente de cercanía y diálogo. Durante la actividad se desarrolló una conversación abierta en la que los empresarios expresaron sus expectativas, así como su motivación por seguir creciendo, innovando y generando oportunidades desde sus sectores.

Entre las nuevas afiliadas destaca Vintage Girls, una empresa de transporte ejecutivo para mujeres que ofrece un servicio especializado y seguro para estudiantes y ejecutivas, dentro y fuera de San Pedro Sula.

Durante el encuentro, Esmeralda Orellana, una de sus socias, señaló que uno de los principales retos como emprendimiento es darse a conocer y seguir creciendo, por lo que formar parte de la CCIC representa una oportunidad para ampliar su red de contactos y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Este encuentro forma parte de las acciones permanentes de la CCIC para fortalecer la comunidad empresarial, fomentar la colaboración y promover iniciativas que impulsen el desarrollo económico de la región norte y de todo el país.

La CCIC reafirma su compromiso de continuar trabajando para ofrecer servicios de valor, generar espacios de conexión y representar los intereses del sector productivo hondureño.

Previous article
AHM impulsa el desarrollo emprendedor con exitosa Master Class sobre experiencias de venta
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

AHM impulsa el desarrollo emprendedor con exitosa Master Class sobre experiencias de venta

Ciudad 0
San Pedro Sula. - La Asociación Hondureña de Maquiladores...

Supermercados La Colonia inaugura su sucursal número 71, fortaleciendo su presencia en Villanueva, Cortés

Empresas 0
Villanueva, Cortés. - Supermercados La Colonia, con mucha fe,...

UCENM inaugura en San Pedro Sula Congreso Internacional sobre el impacto de la IA en la Justicia Penal

Ciudad 0
San Pedro Sula. Este viernes 14 de noviembre, la...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.