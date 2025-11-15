La CCIC da la bienvenida a más de 150 nuevas empresas en encuentro especial para nuevos socios

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) celebró un encuentro especial para dar la bienvenida a más de 150 nuevas empresas que se integran a la membresía de la institución. La mayoría de estos nuevos socios pertenecen al sector servicios, destacando empresas de servicios financieros, tecnología, transporte, logística e inmobiliarios, reflejando la diversidad y dinamismo del ecosistema empresarial de la región.

El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, expresó su agradecimiento por la confianza depositada en la institución y destacó el compromiso de la Cámara con la competitividad, el emprendimiento y el fortalecimiento del sector privado.

“Para nosotros es un honor recibirles. La CCIC es su casa, un espacio creado para apoyarles, escucharles y acompañarles en cada etapa de crecimiento”, afirmó Qubain durante su intervención.

El evento contó con la participación de miembros de la Junta Directiva, quienes compartieron con los nuevos afiliados en un ambiente de cercanía y diálogo. Durante la actividad se desarrolló una conversación abierta en la que los empresarios expresaron sus expectativas, así como su motivación por seguir creciendo, innovando y generando oportunidades desde sus sectores.

Entre las nuevas afiliadas destaca Vintage Girls, una empresa de transporte ejecutivo para mujeres que ofrece un servicio especializado y seguro para estudiantes y ejecutivas, dentro y fuera de San Pedro Sula.

Durante el encuentro, Esmeralda Orellana, una de sus socias, señaló que uno de los principales retos como emprendimiento es darse a conocer y seguir creciendo, por lo que formar parte de la CCIC representa una oportunidad para ampliar su red de contactos y fortalecer su posicionamiento en el mercado.

Este encuentro forma parte de las acciones permanentes de la CCIC para fortalecer la comunidad empresarial, fomentar la colaboración y promover iniciativas que impulsen el desarrollo económico de la región norte y de todo el país.

La CCIC reafirma su compromiso de continuar trabajando para ofrecer servicios de valor, generar espacios de conexión y representar los intereses del sector productivo hondureño.