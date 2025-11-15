sábado, noviembre 15, 2025

Top 5

Más Noticias

AHM impulsa el desarrollo emprendedor con exitosa Master Class sobre experiencias de venta

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
AHM impulsa el desarrollo emprendedor con su cuarta Master Class: “Más que servicio, una experiencia que venda”.

San Pedro Sula. – La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), a través de su Componente de Emprendimiento, celebró con éxito su cuarta Master Class, consolidando un espacio de formación que ya ha beneficiado a más de 500 emprendedores. Los participantes provienen del sector textil-maquilador, la academia y las comunidades adyacentes a la industria.

Bajo el tema “Más que servicio: una experiencia que venda”, la jornada estuvo diseñada para fortalecer las habilidades emprendedoras, administrativas y de liderazgo, promoviendo una visión de negocios más integral, centrada en la experiencia del cliente y la sostenibilidad empresarial.

El evento se desarrolló en un ambiente motivador, enriquecido por música, desayuno y una exposición de stands con productos de emprendedores.

Tras las palabras de bienvenida de Joseet Ordóñez y una oración a cargo de Lessy Castillo, la agenda de contenido se enfocó en estrategias prácticas para el crecimiento: “Simplifica tu Marca” por la Licenciada Denia Lobo impartió la primera conferencia, compartiendo estrategias efectivas para lograr un posicionamiento de marca práctico y coherente en el mercado.

La Maestra Yolany Zepeda dirigió un emotivo panel de testimonios, donde emprendedores del programa compartieron sus valiosas experiencias, desafíos y aprendizajes en el camino hacia el éxito empresarial.

“Ventas Asertivas vs. Sostenibilidad”: La segunda conferencia ofreció herramientas clave para alcanzar un equilibrio fundamental entre el crecimiento económico y la responsabilidad social y ambiental.

El evento concluyó con un solemne acto de entrega de reconocimientos a los conferenciantes. Además, se realizaron sorteos y una presentación musical de saxofón que amenizó el cierre de la jornada.

Con esta iniciativa, la AHM reafirma su firme compromiso con el desarrollo humano y económico de las comunidades. La Asociación impulsa activamente la formación continua de los emprendedores hondureños, fomentando una cultura empresarial más competitiva, sostenible y orientada hacia la excelencia.

Previous article
Supermercados La Colonia inaugura su sucursal número 71, fortaleciendo su presencia en Villanueva, Cortés
Next article
La CCIC da la bienvenida a más de 150 nuevas empresas en encuentro especial para nuevos socios
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

La CCIC da la bienvenida a más de 150 nuevas empresas en encuentro especial para nuevos socios

Ciudad 0
San Pedro Sula. - La Cámara de Comercio e...

Supermercados La Colonia inaugura su sucursal número 71, fortaleciendo su presencia en Villanueva, Cortés

Empresas 0
Villanueva, Cortés. - Supermercados La Colonia, con mucha fe,...

UCENM inaugura en San Pedro Sula Congreso Internacional sobre el impacto de la IA en la Justicia Penal

Ciudad 0
San Pedro Sula. Este viernes 14 de noviembre, la...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.