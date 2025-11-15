AHM impulsa el desarrollo emprendedor con exitosa Master Class sobre experiencias de venta

San Pedro Sula. – La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM), a través de su Componente de Emprendimiento, celebró con éxito su cuarta Master Class, consolidando un espacio de formación que ya ha beneficiado a más de 500 emprendedores. Los participantes provienen del sector textil-maquilador, la academia y las comunidades adyacentes a la industria.

Bajo el tema “Más que servicio: una experiencia que venda”, la jornada estuvo diseñada para fortalecer las habilidades emprendedoras, administrativas y de liderazgo, promoviendo una visión de negocios más integral, centrada en la experiencia del cliente y la sostenibilidad empresarial.

El evento se desarrolló en un ambiente motivador, enriquecido por música, desayuno y una exposición de stands con productos de emprendedores.

Tras las palabras de bienvenida de Joseet Ordóñez y una oración a cargo de Lessy Castillo, la agenda de contenido se enfocó en estrategias prácticas para el crecimiento: “Simplifica tu Marca” por la Licenciada Denia Lobo impartió la primera conferencia, compartiendo estrategias efectivas para lograr un posicionamiento de marca práctico y coherente en el mercado.

La Maestra Yolany Zepeda dirigió un emotivo panel de testimonios, donde emprendedores del programa compartieron sus valiosas experiencias, desafíos y aprendizajes en el camino hacia el éxito empresarial.

“Ventas Asertivas vs. Sostenibilidad”: La segunda conferencia ofreció herramientas clave para alcanzar un equilibrio fundamental entre el crecimiento económico y la responsabilidad social y ambiental.

El evento concluyó con un solemne acto de entrega de reconocimientos a los conferenciantes. Además, se realizaron sorteos y una presentación musical de saxofón que amenizó el cierre de la jornada.

Con esta iniciativa, la AHM reafirma su firme compromiso con el desarrollo humano y económico de las comunidades. La Asociación impulsa activamente la formación continua de los emprendedores hondureños, fomentando una cultura empresarial más competitiva, sostenible y orientada hacia la excelencia.