Supermercados Colonial brinda soluciones creativas en el taller de “Loncheras Back to School”

San Pedro Sula. – Con el objetivo de facilitar el regreso a clases, Supermercados Colonial llevó a cabo con éxito su taller “Loncheras Back to School” el pasado sábado 7 de febrero. El evento, dirigido por la Chef Krista Sansur, se desarrolló en la sucursal número 2 del Bulevar del Norte, transformando el espacio en un escenario inspirado en la vida escolar.

Padres de familia y entusiastas de la cocina se dieron cita en Colonial #2 para transformar el regreso a clases en una experiencia deliciosa.

Durante la jornada, los asistentes entre clientes e invitados especiales, recibieron herramientas prácticas para planificar la semana escolar con recetas nutritivas, sencillas y realistas. La Chef Krista compartió consejos claves y soluciones “cero complicaciones” que buscan optimizar el tiempo de los padres de familia sin sacrificar la salud de los más pequeños.

Momentos de aprendizaje y convivencia durante el exitoso taller de loncheras el pasado sábado.

Este espacio de aprendizaje fue posible gracias al respaldo de marcas aliadas como: Delicia, Pollo Norteño, Kraft, Casa y Campo, Oat The Way, Panadería Los Andes, Salut, Almazara de Mer, Yogurt Yes, Black + Decker y Beleza, quienes aportaron sus productos de alta calidad para la creación de las recetas.

Aprendizaje con sabor: Los asistentes siguieron paso a paso las recetas prácticas de la Chef Krista Sansur.

Supermercados Colonial reafirma su compromiso con la comunidad e invita a sus clientes a seguir sus redes sociales @supercolonial: Facebook, Instagram, Tik Tok, para conocer próximas actividades y promociones.

Manos a la obra: la Chef Krista Sansur demuestra lo fácil que es preparar un menú escolar balanceado con productos de Supermercados Colonial.

Un ambiente lleno de color y entusiasmo inspirado en el taller Back to School.

Un ambiente lleno de color y entusiasmo inspirado en el taller Back to School.