domingo, febrero 8, 2026

Top 5

Más Noticias

Supermercados Colonial brinda soluciones creativas en el taller de “Loncheras Back to School”

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
La Chef Krista compartiendo sus mejores secretos culinarios para crear loncheras nutritivas y sin complicaciones. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Con el objetivo de facilitar el regreso a clases, Supermercados Colonial llevó a cabo con éxito su taller “Loncheras Back to School” el pasado sábado 7 de febrero. El evento, dirigido por la Chef Krista Sansur, se desarrolló en la sucursal número 2 del Bulevar del Norte, transformando el espacio en un escenario inspirado en la vida escolar.

Padres de familia y entusiastas de la cocina se dieron cita en Colonial #2 para transformar el regreso a clases en una experiencia deliciosa.

Durante la jornada, los asistentes entre clientes e invitados especiales, recibieron herramientas prácticas para planificar la semana escolar con recetas nutritivas, sencillas y realistas. La Chef Krista compartió consejos claves y soluciones “cero complicaciones” que buscan optimizar el tiempo de los padres de familia sin sacrificar la salud de los más pequeños.

Momentos de aprendizaje y convivencia durante el exitoso taller de loncheras el pasado sábado.

Este espacio de aprendizaje fue posible gracias al respaldo de marcas aliadas como: Delicia, Pollo Norteño, Kraft, Casa y Campo, Oat The Way, Panadería Los Andes, Salut, Almazara de Mer, Yogurt Yes, Black + Decker y Beleza, quienes aportaron sus productos de alta calidad para la creación de las recetas.

Aprendizaje con sabor: Los asistentes siguieron paso a paso las recetas prácticas de la Chef Krista Sansur.

Supermercados Colonial reafirma su compromiso con la comunidad e invita a sus clientes a seguir sus redes sociales @supercolonial: Facebook, Instagram, Tik Tok, para conocer próximas actividades y promociones.

Manos a la obra: la Chef Krista Sansur demuestra lo fácil que es preparar un menú escolar balanceado con productos de Supermercados Colonial.
Un ambiente lleno de color y entusiasmo inspirado en el taller Back to School.
Un ambiente lleno de color y entusiasmo inspirado en el taller Back to School.
El equipo de Supermercados Colonial junto a la Chef Krista Sansur tras una mañana llena de soluciones para el hogar.

Previous article
Diunsa celebra el “Día D” con entrega de reconocimientos y beneficios a sus colaboradores
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Diunsa celebra el “Día D” con entrega de reconocimientos y beneficios a sus colaboradores

Empresas 0
San Pedro Sula. - En el marco de su...

Trump y Asfura hablan en Miami sobre comercio e inversión entre EE.UU. y Honduras

Ciudad 0
Nueva York.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró...

Brindis por la belleza: Beauty Market Supply inaugura su nueva tienda en Town Center

Empresas 0
San Pedro Sula. — La Ciudad industrial se vistió...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.