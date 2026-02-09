Supermercados Colonial brinda soluciones creativas en el taller de “Loncheras Back to School”

San Pedro Sula. – Con el objetivo de facilitar el regreso a clases, Supermercados Colonial llevó a cabo con éxito su taller “Loncheras Back to School” el pasado sábado 7 de febrero. El evento, dirigido por la Chef Krista Sansur, se desarrolló en la sucursal número 2 del Bulevar del Norte, transformando el espacio en un escenario inspirado en la vida escolar.
Durante la jornada, los asistentes entre clientes e invitados especiales, recibieron herramientas prácticas para planificar la semana escolar con recetas nutritivas, sencillas y realistas. La Chef Krista compartió consejos claves y soluciones “cero complicaciones” que buscan optimizar el tiempo de los padres de familia sin sacrificar la salud de los más pequeños.
Este espacio de aprendizaje fue posible gracias al respaldo de marcas aliadas como: Delicia, Pollo Norteño, Kraft, Casa y Campo, Oat The Way, Panadería Los Andes, Salut, Almazara de Mer, Yogurt Yes, Black + Decker y Beleza, quienes aportaron sus productos de alta calidad para la creación de las recetas.
Supermercados Colonial reafirma su compromiso con la comunidad e invita a sus clientes a seguir sus redes sociales @supercolonial: Facebook, Instagram, Tik Tok, para conocer próximas actividades y promociones.