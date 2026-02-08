Diunsa celebra el “Día D” con entrega de reconocimientos y beneficios a sus colaboradores

San Pedro Sula. – En el marco de su 50 aniversario, Diunsa celebró el “Día D”, su evento anual dedicado a la entrega de beneficios y reconocimientos para su equipo de trabajo. En este año histórico, la empresa fortaleció su Programa de Becas, otorgando 100 beneficios económicos que premian la excelencia académica de sus colaboradores y sus hijos en los niveles de educación básica, media y superior.
Durante la jornada, también se reconoció el desempeño de 16 vendedores y 16 colaboradores destacados del 2025, se honró la lealtad de 43 personas por su antigüedad laboral y se entregaron 18 bonos por nacimiento.
“Llegar a nuestro 50 aniversario nos llena de orgullo y compromiso”, destacó Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa. “Sabemos el lugar que ocupamos en la vida de los hondureños; por ello, nuestro propósito es claro: contribuir al bienestar de las familias, comenzando por quienes forman parte de nuestra empresa”.
Apoyo a las familias
Diunsa apoya a las familias de sus colaboradores a través de varias iniciativas: el Programa de Becas y el Bono por Nacimiento de Hijos son dos de ellas. Para optar a las becas educativas es preciso que el estudiante cuente con un índice académico igual o superior al 85%. Desde hace más de 10 años, este beneficio se amplió a los propios colaboradores, como un estímulo para continuar superándose.
Los beneficios otorgados en el “Día D” se fundamentan en la responsabilidad social hacia las comunidades, colaboradores y sus familias, que es parte de los valores de la empresa.
Reconocimientos a la historia compartida
Este año, la empresa otorgó reconocimientos a 43 colaboradores con 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad laboral, este último reconocimiento a tres colaboradores: Claudia Morales, Jefa de Créditos; Mercy Salcedo, vendedora de la tienda Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula; e Ismael Murillo, Certificador de Carga, del Centro de Distribución.
Diunsa está certificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras por el Instituto Great Place to Work (GPTW); además, desde hace 15 años cuenta con el reconocimiento “Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable”.