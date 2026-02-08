Diunsa celebra el “Día D” con entrega de reconocimientos y beneficios a sus colaboradores

San Pedro Sula. – En el marco de su 50 aniversario, Diunsa celebró el “Día D”, su evento anual dedicado a la entrega de beneficios y reconocimientos para su equipo de trabajo. En este año histórico, la empresa fortaleció su Programa de Becas, otorgando 100 beneficios económicos que premian la excelencia académica de sus colaboradores y sus hijos en los niveles de educación básica, media y superior.

Diunsa da inicio su 50 aniversario con el ‘Día D’, un evento dedicado a reconocer el talento y la dedicación de la familia de colaboradores.

Durante la jornada, también se reconoció el desempeño de 16 vendedores y 16 colaboradores destacados del 2025, se honró la lealtad de 43 personas por su antigüedad laboral y se entregaron 18 bonos por nacimiento.

Liderazgo con propósito. Mario Roberto Faraj, Presidente Ejecutivo de Diunsa, destaca el compromiso de la empresa con el bienestar de las familias hondureñas durante la apertura de las festividades del 50 aniversario.

“Llegar a nuestro 50 aniversario nos llena de orgullo y compromiso”, destacó Mario Roberto Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa. “Sabemos el lugar que ocupamos en la vida de los hondureños; por ello, nuestro propósito es claro: contribuir al bienestar de las familias, comenzando por quienes forman parte de nuestra empresa”.

En el marco del 50 aniversario, Diunsa amplia el programa otorgando de 100 becas académicas a colaboradores y sus hijos, premiando su esfuerzo y excelencia.

Apoyo a las familias

Diunsa apoya a las familias de sus colaboradores a través de varias iniciativas: el Programa de Becas y el Bono por Nacimiento de Hijos son dos de ellas. Para optar a las becas educativas es preciso que el estudiante cuente con un índice académico igual o superior al 85%. Desde hace más de 10 años, este beneficio se amplió a los propios colaboradores, como un estímulo para continuar superándose.

Los beneficios otorgados en el “Día D” se fundamentan en la responsabilidad social hacia las comunidades, colaboradores y sus familias, que es parte de los valores de la empresa.

Reconocimientos a la historia compartida

Este año, la empresa otorgó reconocimientos a 43 colaboradores con 10, 15, 20, 25 y 30 años de antigüedad laboral, este último reconocimiento a tres colaboradores: Claudia Morales, Jefa de Créditos; Mercy Salcedo, vendedora de la tienda Diunsa San Fernando, en San Pedro Sula; e Ismael Murillo, Certificador de Carga, del Centro de Distribución.

Diunsa está certificada como uno de los Mejores Lugares para Trabajar en Honduras por el Instituto Great Place to Work (GPTW); además, desde hace 15 años cuenta con el reconocimiento “Sello FUNDAHRSE de Empresa Socialmente Responsable”.