Supermercados Colonial y Municipalidad de SPS oficializan el ambicioso proyecto “Rescate de la Laguna Jucutuma”

Supermercados Colonial oficializa su apoyo al proyecto de restauración de la Laguna de Jucutuma tras año y medio de trabajo logístico y ambiental en San Pedro Sula.

San Pedro Sula. – En un esfuerzo conjunto por preservar uno de los pulmones hídricos más importantes de la zona norte, Supermercados Colonial, bajo su pilar de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), participó este miércoles 18 de marzo en el lanzamiento oficial del proyecto “Rescate de la Laguna Jucutuma”.

Claudia Díaz, directora de FUNDAHRSE, se dirige a los asistentes durante el lanzamiento oficial del proyecto “Rescate de la Laguna de Jucutuma”, destacando la importancia de la alianza entre el sector privado y la Municipalidad de San Pedro Sula.

El evento, realizado en las instalaciones del Vivero Santa Ana, contó con la alianza estratégica de FUNDAHRSE y la Gerencia de Ambiente de la Municipalidad de San Pedro Sula, convocando a empresas del sector privado, medios de comunicación y aliados ambientales para sumarse a esta causa urgente.

Francisco Pereira, gerente de mercadeo de Supermercados Colonial, exponiendo el plan de apoyo logístico y de voluntariado para la Laguna Jucutuma.

Aunque el lanzamiento oficial se celebró hoy, Supermercados Colonial ha sido un motor silencioso pero constante durante el último año y medio, periodo en el cual su apoyo ha trascendido lo administrativo para enfocarse en la ejecución operativa y logística.

Laguna de Jucutuma es un sitio de importancia para la vida silvestre.

Francisco Pereira, gerente de mercadeo de la cadena Supermercados Colonial, destacó que este compromiso se ha materializado a través de la participación activa en jornadas de campo mediante voluntariado corporativo, el soporte logístico a brigadas estudiantiles y empresariales, la entrega de víveres para eventos de investigación y restauración, así como el uso estratégico de sus plataformas digitales para sensibilizar a la población sobre la importancia de este ecosistema.

El Ing. Martín Galo detalla los aspectos técnicos y las fases de intervención para el proyecto de rescate de la Laguna de Jucutuma durante el evento de lanzamiento oficial.

Durante la jornada, expertos técnicos delinearon la ruta a seguir. El Ing. Martín Galo presentó los detalles técnicos del rescate, enfatizando la necesidad de restaurar el entorno, la flora y la fauna única de Jucutuma. Por su parte, el Ing. Raúl Stewart, de la Gerencia de Ambiente, mostró los avances del Vivero Santa Ana en reforestación y educación ambiental.

El Ing. Raúl Stewart, de la Gerencia de Ambiente, expone los proyectos de reforestación y educación ambiental que se ejecutan desde el vivero Santa Ana en beneficio de las comunidades locales.

Un punto clave del proyecto es el impacto social en la comunidad de San José de Boquerón, donde se trabaja directamente con estudiantes y vecinos para convertirlos en guardianes de su propio entorno.

La directora de protección y control forestal, Evelyn Pineda, presente en el lanzamiento de la campaña ambiental para la restauración de la Laguna de Jucutuma.

Los asistentes no solo conocieron la teoría; realizaron un recorrido por el vivero para identificar oportunidades de inversión y voluntariado. Además, el evento promovió el ecosistema local con la participación de emprendimientos como The Golden Pig, Salut y Mimos Ice Cream, integrando la sostenibilidad ambiental con el apoyo económico regional.

Miembros de la comunidad empresarial de FUNDAHRSE conocen de cerca las iniciativas de reforestación y conservación que integran el plan de rescate de la Laguna de Jucutuma.

¿Cómo participar?

Las empresas interesadas en unirse a esta iniciativa de restauración pueden canalizar su apoyo a través de FUNDAHRSE o la Gerencia de Ambiente municipal, integrándose a los programas de voluntariado y donaciones técnicas que ya están en marcha.

Miembros de la comunidad empresarial de FUNDAHRSE conocen de cerca las iniciativas de reforestación y conservación que integran el plan de rescate de la Laguna de Jucutuma.