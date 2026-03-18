UCENM y Grupo Platino consolidan alianza estratégica para impulsar el desarrollo académico y profesional

SAN PEDRO SULA. En un esfuerzo conjunto por potenciar las capacidades de la fuerza laboral hondureña, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) y Grupo Platino oficializaron la firma de un trascendental convenio de cooperación institucional.

UCENM y Grupo Platino oficializan un acuerdo orientado a fortalecer la formación profesional y facilitar espacios de práctica laboral para la juventud hondureña.

El acuerdo, suscrito en el campus de la capital industrial, busca estrechar los lazos entre el sector académico y el empresarial, estableciendo una plataforma de beneficios mutuos que impactará directamente en la formación de nuevos profesionales y en la especialización de los colaboradores de la prestigiosa empresa.

La rectora de la UCENM, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, destaca los beneficios de del convenio.

La alianza estratégica tiene como eje central facilitar el acceso a la educación superior mediante condiciones especiales de estudio. Este beneficio está diseñado no solo para los empleados de Grupo Platino, sino que extiende su cobertura a sus familiares en primer y segundo grado de consanguinidad, así como a sus cónyuges. Gracias a esta apertura, los beneficiarios podrán matricularse en los diversos programas de Técnico, Licenciatura y Maestría que conforman la oferta académica de la UCENM en todo el territorio nacional, permitiendo así una ruta clara de ascenso profesional y crecimiento personal.

El gerente regional de Grupo Platino, Rogelio Fernando García Hidalgo, reafirmo la cooperación que beneficiará a colaboradores y estudiantes universitarios.

Más allá de los beneficios, el convenio proyecta un impacto significativo en la formación práctica de los estudiantes universitarios. El documento contempla la habilitación de espacios exclusivos para prácticas profesionales dentro de las áreas operativas de Grupo Platino, brindando a los alumnos de la UCENM la oportunidad de enfrentarse a retos reales del mercado laboral en entornos corporativos de alto nivel. Esta sinergia asegura que los futuros graduados cuenten con una experiencia sólida y competencias alineadas a las exigencias actuales del sector productivo.

Momento en que las autoridades de UCENM y Grupo Platino suscriben la alianza que otorga beneficios educativos exclusivos y promueve el crecimiento profesional a nivel nacional.

El acto protocolario contó con la participación de la rectora institucional de la UCENM, la Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, y el gerente regional de Grupo Platino, Rogelio Fernando García Hidalgo, quienes coincidieron en la importancia de estas redes de colaboración para el progreso del país.

Con esta firma, la universidad reafirma su compromiso con la democratización del conocimiento y la creación de oportunidades tangibles, consolidándose como un pilar fundamental en la construcción de una sociedad hondureña más competitiva y preparada.