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Sportia Pádel Club cierra con éxito la Copa LG tras nueve días de competencia

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Autor: El Diario HN
1 min.
Sportia Pádel Club clausura con éxito la Copa LG en Merendón Place. Más de 230 jugadores compitieron por una bolsa histórica de L 139,000 en premios en Honduras. / Fotos El Diario.HN / Cortesía Sportia Pádel Club.

San Pedro Sula. – Sportia Pádel Club clausuró con gran éxito la Copa LG, un torneo que reunió a más de 230 jugadores y que durante nueve días convirtió a Merendón Place en uno de los principales puntos de encuentro del pádel en Honduras.

El torneo se disputó del 6 al 14 de marzo, con competencia en las categorías Masculino 1, 2, 3 y 4, así como Femenino 2, 3 y 4, permitiendo la participación de jugadores de distintos niveles en una semana dedicada al deporte, la convivencia y el entretenimiento.

Entrega de premios a los campeones de la Copa LG en Sportia Pádel Club en la categoría 2 masculino.

La Copa LG entregó más de L 139,000 en premios, posicionándose como uno de los torneos con mayor bolsa económica dentro del pádel nacional.

El evento contó con el impulso de LG, junto al acompañamiento de Coors Light, BMW y Excel, además del respaldo de Diunsa, Crealaser y Kimpton Grand Roatán Resort & Spa, marcas que contribuyeron a fortalecer la experiencia deportiva y social del torneo.

La garra y la pasión se sintieron en cada rincón de Sportia durante la gran jornada final.

Durante la jornada final se vivieron partidos de gran nivel que definieron a los campeones en cada categoría, cerrando una semana marcada por la emoción, la competitividad y el crecimiento del pádel en Honduras.

Música, amigos y pádel. DJ Fox puso el ritmo a una clausura inolvidable donde el entretenimiento y el deporte fueron los protagonistas.

A lo largo del torneo, jugadores y visitantes también disfrutaron de un ambiente social dinámico con música en vivo a cargo de DJ Fox, activaciones de marcas y espacios diseñados para compartir y disfrutar del pádel en un entorno moderno y vibrante.

Más que un torneo, una comunidad. Así se vivió el ambiente en el lounge de Sportia, con el respaldo de marcas líderes.

Con el éxito de esta edición, Sportia Pádel Club reafirma su compromiso de seguir impulsando el crecimiento del pádel en Honduras, promoviendo espacios donde el deporte, el entretenimiento y la comunidad se encuentran en un mismo lugar

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