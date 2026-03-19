CCIC impulsa el crecimiento empresarial con la II Expo Crédito Mipyme 2026

San Pedro Sula. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) anunció la segunda edición de la Expo Crédito Mipyme, que se llevará a cabo el viernes 27 y sábado 28 de marzo de 2026 en el recinto de Expocentro. Este evento se consolida como el puente estratégico entre el sector financiero y las micro, pequeñas y medianas empresas que buscan expandir sus operaciones.

Este evento se consolida como una plataforma estratégica diseñada para derribar las barreras de financiamiento y fortalecer el crecimiento sostenido de las micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales representan el motor fundamental de la economía hondureña.

CCIC reafirma su compromiso con la inclusión financiera mediante la II Expo Crédito Mipyme en Expocentro, San Pedro Sula.

Al reunir a más de 15 instituciones entre bancos, financieras y cooperativas, la CCIC busca que los empresarios encuentren en un solo lugar una oferta diversa de productos y servicios financieros adaptados a las necesidades reales de expansión, formalización y sostenibilidad de sus negocios.

Durante ambas jornadas, en un horario de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en el edificio Los Zorzales, los asistentes no solo tendrán acceso a opciones de crédito, sino también a un ecosistema de formación integral. La agenda incluye charlas especializadas y asesorías personalizadas que permitirán una interacción directa y efectiva entre los oficiales de crédito y los emprendedores. Esta dinámica responde a uno de los desafíos más críticos del sector productivo: el acceso oportuno a capital y la educación financiera, elementos clave para transformar emprendimientos locales en empresas competitivas con capacidad de inversión a largo plazo.

Los días 27 y 28 de marzo, el edificio Los Zorzales de Expocentro recibirá a más de 15 instituciones financieras para brindar asesoría directa y opciones de crédito a las Mipymes hondureñas.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, destacó que uno de los principales obstáculos que enfrentan los emprendedores es la dificultad para obtener fondos que les permitan escalar sus operaciones.

Según el líder empresarial, este encuentro busca cerrar la brecha entre la oferta financiera y la demanda del sector, proporcionando las herramientas necesarias para generar conexiones de valor que impulsen el desarrollo nacional.

Con la entrada gratuita y abierta a todo el público interesado, la Expo Crédito Mipyme 2026 reafirma el compromiso de la institución con la inclusión financiera y la generación de nuevas oportunidades económicas para el país.