UCENM inaugura moderno Centro de Atención Psicológica en el Instituto Primero de Mayo

San Pedro Sula. – En una jornada marcada por el compromiso social y la salud mental, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) celebró la inauguración de su nuevo Centro de Atención Psicológica en las instalaciones del emblemático Instituto Primero de Mayo, en el marco del 51 aniversario de dicha institución educativa.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo durante su llegada al Instituto Primero de Mayo, donde fue recibida con entusiasmo por los estudiantes de secundaria antes de proceder al corte de cinta del nuevo espacio de atención psicológica.

Este nuevo espacio nace con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de los estudiantes, ofreciendo un entorno seguro y profesional para el cuidado de la salud emocional y el desarrollo académico.

El acto protocolario y el tradicional corte de cinta fueron encabezados por la rectora institucional de UCENM, la Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, quien destacó la importancia de descentralizar los servicios de salud mental.

La rectora institucional de UCENM, Dra. h.c. María Antonia Fernández de Suazo, encabezó los actos protocolarios de inauguración del nuevo Centro de Atención Psicológica acompañada del alcalde Roberto Contreras y la vicealcaldesa Marítza Soto.

La ceremonia contó con la destacada presencia de las autoridades municipales de San Pedro Sula, representadas por el alcalde Roberto Contreras y la vicealcaldesa Maritza Soto, quienes respaldaron la iniciativa como un pilar fundamental para la juventud sampedrana.

“Este centro no es solo un espacio físico, es una mano extendida para que nuestros jóvenes encuentren el equilibrio necesario para alcanzar sus metas”, enfatizó la rectora Fernández de Suazo, durante la inauguración.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo, rectora de UCENM, acompañada por las autoridades del Instituto Primero de Mayo durante los actos oficiales de inauguración. Una alianza estratégica en beneficio del bienestar integral de la juventud.

Servicios disponibles para la comunidad

El Centro de Atención Psicológica operará bajo estándares de excelencia, brindando servicios especializados que incluyen evaluaciones psicométricas vocacionales para guiar a los jóvenes en su futuro profesional, orientación psicológica como apoyo continuo en el proceso de aprendizaje, intervención en crisis para ofrecer atención inmediata ante situaciones críticas y atención psicológica primaria enfocada en dar un seguimiento integral y cuidado preventivo a toda la comunidad beneficiada.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo y los estudiantes de Ingeniería Náutica en Navegación de UCENM durante la jornada inaugural del nuevo centro de salud mental.

Durante esta importante jornada, se contó con el valioso acompañamiento de los estudiantes de Ingeniería Náutica en Navegación, así como con la participación activa de alumnos de las carreras de Nutrición y Dietética, Salud Comunitaria y Psicología, quienes instalaron dinámicos stands de atención y consulta con el propósito de brindar orientación profesional y apoyo directo a todos los asistentes.

La Dra. María Antonia Fernández de Suazo, rectora de UCENM, acompañada por su comitiva de autoridades académicas durante el acto protocolario y recorrido oficial por las nuevas instalaciones del Centro de Atención Psicológica en el Instituto Primero de Mayo.

Con este proyecto, UCENM reafirma su liderazgo en proyección social, consolidando alianzas que impactan positivamente en el desarrollo de las nuevas generaciones de Honduras.