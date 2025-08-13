Un baby shower lleno de cariño para Pamela Desire Miselem

San Pedro Sula. – Con una alegría palpable y un brillo especial en los ojos, Pamela Desire M. Miselem, celebró su baby shower en el salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe. La futura mamá, que espera con ilusión a su primera hija, a la que llamará Antonella Desire, se mostró radiante y lució un precioso vestido floral que destacaba su estado de buena esperanza.

Pamela Desire Miselem celebra su maternidad en un elegante baby shower.

La celebración, organizada con mucho cariño por sus amigas Breztny Alvarenga, Sofía Handal, Nicole Miselem, Isabella Interiano y Walleska Méndez, fue un encuentro lleno de detalles pensados para la ocasión. El círculo íntimo de amistades y familiares disfrutó de un delicioso banquete y bebidas refrescantes en un ambiente de total celebración.

El pastel con temática floral fue elaborado especialmente para la ocasión.

Entre risas y divertidas dinámicas, las invitadas aprovechan la tarde para compartir y brindar por el próximo advenimiento de Antonella. Sin duda, fue una celebración memorable, llena de buenos deseos y mucho amor para Pamela en esta etapa tan especial de su vida.

Pamela Desire Miselem con su mamá, Marisol Miselem.

Jocelyn Handal y Emily Rodríguez.

Walleska Méndez y Gaby Murillo.

Eimy Torres, Odalis Estrada y Vanessa Bú.

Abigail Amador y Nicole Widath.