Un baby shower lleno de cariño para Pamela Desire Miselem

San Pedro Sula. – Con una alegría palpable y un brillo especial en los ojos, Pamela Desire M. Miselem, celebró su baby shower en el salón Meza 23 del Club Hondureño Árabe. La futura mamá, que espera con ilusión a su primera hija, a la que llamará Antonella Desire, se mostró radiante y lució un precioso vestido floral que destacaba su estado de buena esperanza.
La celebración, organizada con mucho cariño por sus amigas Breztny Alvarenga, Sofía Handal, Nicole Miselem, Isabella Interiano y Walleska Méndez, fue un encuentro lleno de detalles pensados para la ocasión. El círculo íntimo de amistades y familiares disfrutó de un delicioso banquete y bebidas refrescantes en un ambiente de total celebración.
Entre risas y divertidas dinámicas, las invitadas aprovechan la tarde para compartir y brindar por el próximo advenimiento de Antonella. Sin duda, fue una celebración memorable, llena de buenos deseos y mucho amor para Pamela en esta etapa tan especial de su vida.