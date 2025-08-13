miércoles, agosto 13, 2025

Top 5

Más Noticias

Más de 2.000 personas buscan empleo en masiva feria de oportunidades en San Pedro Sula

Ciudad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
Lectura menos de 1 min.
Feria de Oportunidades oferta 1,500 plazas de trabajo a hondureños.

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se unieron para inaugurar la Feria de Oportunidades “Honduras para Todos” este miércoles en las instalaciones de Expocentro.

El evento, que se desarrolla de 8:00 am a 4:00 pm, ha convocado a 92 empresas de diversos sectores que ofrecen alrededor de 1,500 plazas de trabajo. Para estas oportunidades, más de 2,000 personas se inscribieron previamente con la esperanza de encontrar un empleo.

Durante la ceremonia de inauguración, los líderes de las tres instituciones destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para vincular a las empresas con el talento disponible en la región y para ofrecer oportunidades de inserción y reintegración laboral, un factor clave para el desarrollo social y económico.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, dio la bienvenida a los representantes de las empresas, agradeciendo su participación y su compromiso con la generación de empleo en Honduras. También se dirigió a los postulantes, a quienes desearon mucho éxito en la búsqueda de la oportunidad laboral que necesitan.

Previous article
UCENM promueve la lactancia materna con la participación de estudiantes de Nutrición
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

UCENM promueve la lactancia materna con la participación de estudiantes de Nutrición

Empresas 0
San Pedro Sula.- La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio...

Claudia Castañeda es la nueva Miss Earth Honduras 2025

Farandula 0
El Progreso, Yoro. - La joven progreseña Claudia Castañeda...

Chicha y Limón martes 12 de agosto de 2025

Chicha y Limon 0
¡¡POR SUPUESTO MY FRIEND!!...Agosto sigue más candente que comal...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.