Más de 2.000 personas buscan empleo en masiva feria de oportunidades en San Pedro Sula

San Pedro Sula. – La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) se unieron para inaugurar la Feria de Oportunidades “Honduras para Todos” este miércoles en las instalaciones de Expocentro.

El evento, que se desarrolla de 8:00 am a 4:00 pm, ha convocado a 92 empresas de diversos sectores que ofrecen alrededor de 1,500 plazas de trabajo. Para estas oportunidades, más de 2,000 personas se inscribieron previamente con la esperanza de encontrar un empleo.

Durante la ceremonia de inauguración, los líderes de las tres instituciones destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para vincular a las empresas con el talento disponible en la región y para ofrecer oportunidades de inserción y reintegración laboral, un factor clave para el desarrollo social y económico.

Karim Qubain, presidente de la CCIC, dio la bienvenida a los representantes de las empresas, agradeciendo su participación y su compromiso con la generación de empleo en Honduras. También se dirigió a los postulantes, a quienes desearon mucho éxito en la búsqueda de la oportunidad laboral que necesitan.