UCENM promueve la lactancia materna con la participación de estudiantes de Nutrición

San Pedro Sula.- La Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) reafirmó su compromiso con la salud y la nutrición al participar activamente en la clausura de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.

Estudiantes de la Licenciatura en Nutrición de UCENM instalaron un stand informativo en el evento, donde ofrecieron orientación y sensibilización a los asistentes sobre la importancia de la lactancia materna para la salud de la infancia. Esta iniciativa destaca el compromiso social y académico de la universidad y su comunidad estudiantil.

Durante la jornada, se llevó a cabo la juramentación del comité organizador, del cual forma parte la Licenciada Amalia Pacheco, coordinadora de la carrera de Nutrición de UCENM.

La representación de UCENM estuvo a cargo del Máster Faustino Cerrato, quien asistió en nombre de la Rectora Institucional, Abogada María Antonia Fernández de Suazo. También estuvieron presentes otras autoridades de la universidad, incluyendo a la Ingeniera Elvia Matute, directora de Educación a Distancia; la Máster Miriam Varela, Secretaria General; y la Licenciada Iris Donaire, coordinadora de la carrera de Psicología.