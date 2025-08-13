Claudia Castañeda es la nueva Miss Earth Honduras 2025

El Progreso, Yoro. – La joven progreseña Claudia Castañeda ha sido coronada como la nueva Miss Earth Honduras 2025, en un evento de gala celebrado en la Casa de la Cultura de la ciudad rivereña, bajo la coordinación de Alex Ferrera.

Con este triunfo, Castañeda se prepara para representar al país en Filipinas, donde se llevará a cabo el 25 aniversario del concurso internacional Miss Earth.

Claudia Orellana Miss Earth Honduras 2025. Foto Cortesía

La noche estuvo llena de emociones y talento, donde las candidatas demostraron su compromiso con la belleza y el medio ambiente, una de las principales misiones de este certamen. El jurado destacó la elegancia, la inteligencia y la fuerte conciencia ecológica de Castañeda, lo que la posicionó como la ganadora indiscutible.

Claudia Castañeda es coronada como la nueva Miss Earth Honduras 2025. Foto Cortesia

Además de la coronación principal, la velada fue el escenario para otros importantes nombramientos. También se eligió a Miss Asia Pacific Honduras 2025 y a la Reina Mundial de la Piña Honduras 2025, quienes también llevarán el nombre de Honduras a competencias internacionales.

Candidatas al Miss Earth Honduras 2025 en traje de baño. Foto Cortesía

Este evento no solo celebra la belleza, sino que también sirve como plataforma para que las jóvenes hondureñas promuevan causas sociales y ambientales a nivel global. Claudia Orellana ahora se enfrenta al reto de prepararse para uno de los concursos de belleza más prestigiosos del mundo, llevando consigo la esperanza y el orgullo de toda una nación.