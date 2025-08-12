Chicha y Limón martes 12 de agosto de 2025

¡¡POR SUPUESTO MY FRIEND!!…Agosto sigue más candente que comal de baleadas… Pasajes del enlace Rodríguez-Reyes…Julissa Castellanos, Marielos Gutiérrez, Valeria García-Cano y Antonio Barrera, siguen abriendo finos detalles…Este “finde” parten tarta: Liseth Faraj-Aude, Tricia Diaz-Matuty, Rania Kharoufe, Belinda Bodden, Gina MacGowan y Glenda Sánchez…Benditos entre ellas: Rene Sosa y Carlitos Pego…Memorabilia…Cotorreo y más…¡Solo aquí mis vidas!

De punta en blanco y exudando amor a su paso, arribaron a la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, la especial pareja conformada por Rafael Rodríguez y Suzzette Reyes…quienes se dieron el ansiado “si quiero” en la homilía oficiada por el párroco Alex Ramos…ante la presencia de emocionados familiares y amigos entrañables de los hoy esposos… Ambos irradiando felicidad en cada momento y ataviados de un look clásico, donde los tonos marfil y blanco se fusionaron en un maridaje muy armonioso con sus respectivos estilismos…Suzzette enfundada con un ajuar de reminiscencias españolas y Rafael de impecable smoking a dos tonos…Las familias Rodríguez-Sabillón & Reyes-Reyes como excelsos oferentes de la velada más esperada del año…¡Todos elegantísimos!

*.-El banquete de esponsales no podía ser en otro recinto que los remozados salones del Club Hondureño Arabe…que lució sus mejores galas en una puesta en escena tan sublime como chic y tan romántica como exquisita…donde las flores blancas como las rosas, jazmines, nardos y azahares, contrastaban armoniosamente con el follaje y los finos lienzos dispuestos…ni hablar de la opulenta mantelería y la onerosa cristalería…Graficas que invitamos a apreciar foto por foto…#Blessings.

*.-Este fin de semana hay sarao en la renombrada dinastía Handal-Katimi & Zummar-Kattán-Facussé…en víspera del aniversario natal de la siempre diva Lorena Handal de Kattán…amantísima hija de don Fouad y doña Diana Katimi de Handal, esposa de Héctor Kattán y dilecta nuera de la exquisita dama, doña Norma Facussé de Kattán…Feliz cumple Lorena.

*.-La joven y guapa abogada Marielos Gutiérrez celebra su natalicio este jueves 14 de agosto…próximamente veremos tapizadas de júbilo sus redes sociales con varios saraos en su honor…y que cada vez son más internacionales…su amado esposo Cristian al igual que sus hijos y sus amigas siempre las sorprenden con celebraciones únicas…¡Bendiciones!

*.-La exquisita dama: Jenny Pérez de Romero…se vio finamente congratulada por motivo de su onomástico en fecha reciente…fue precisamente su esposo, el joven diplomático de la Cancillería de SPS, Iván Romero Nasser, quien la sorprendió con un sarao donde llego toda la family y amigos…muy sobria y chic, Jenny departió en una noche más que inolvidable…¡Hasta la fecha de hoy abre finos presentes de Zared Joyeros!

*.-Entre rosas y finos presentes, transcurrirá el domingo para la distinguida y bella dama de sociedad, Rania Kharoufe, esposa del excelentísimo Cónsul de Palestina en San Pedro Sula, don Elías Kharoufe…Doña Rania desde tempranas horas recibirá las felicitaciones de sus numerosas amistades de la colonia palestina y árabe residenciados en esta ciudad, así como del Cuerpo Consular Sampedrano.

Inspirada en la exuberancia de la isla de Capri, la apreciada Mercy Pacheco celebró su cumpleaños con una cena de ensueño en el restaurante Osteria Pastai. El tema de la velada, “La Dolce Vita“, se materializó en una decoración exquisita: limones vibrantes, cristalería azul intenso, y toques florales de bugambilias y rosas fucsias que evocaban el encanto del Mediterráneo… La magia del ambiente fue obra de Lidabel de Mena y su firma Acontecimientos, quienes plasmaron la visión de la cumpleañera… En esta ocasión tan especial, Mercy estuvo rodeada por el cariño de su hija, Ariana Palma, y sus amigos más cercanos, creando un momento inolvidable.

Mercy Pacheco con sus invitados: Lorena Canales, Oscar Espinosa, Sannia Peraza, Steve Palma, Ariana palma, Oscar Roberto Mejía, Mariela Portillo y Mauricio Argeñal.

*.-Otro matriarcado que celebra por todo lo alto sus onomásticos, en casa y con sus más cercanos, es el formado por los queridos empresarios, don Alberto Díaz Lobo y doña Nena Marinakys de Díaz Lobo…quienes serán los oferentes de un ágape molto chic: el cumple de la siempre distinguida Tricia Díaz, esposa de Roberto Matuty y madre de unos apuestos hijos…Tricia este domingo 17 estará de plácemes…Kisses Mon Guerlain.

*.-Un joven socialité y piloto amante de los viajes y el gourmet es el apuesto rubio Chris Bográn…el hijo de Oscar y Nelsy Bográn acaba de cumplir 23 añitos…muy bien distribuidos y con muchas horas de vuelo…Sus padres y bella hermana lo congratularon con una íntima recepción familiar…se unen vía redes sociales sus círculos de amigos.

*.-Tres bien nacidos bajo el temperamental signo de Leo son los comunicadores sociales: Rene Sosa, rey del dial con su ya legendario programa “El Túnel del Amor”… Antonio Barrera, uno de los personajes más queridos de la prensa y radicado toda su vida en Nueva York…Así como el joven capitalino Carlitos Pego…modelo y ex conductor de televisión…A todos les deseamos la mejor de las dichas…Congratulaciones.

*.-Scarlette y Grethel Mena Sánchez son otras de las dilectas cumpleañeras de este mes de agosto…celebraron en familia y entre amigas, ultimando los detalles de la boda de su hermana Heidy Denisse con Isaac Martínez…enlace programado para la próxima semana y donde la familia Mena-Sánchez tirara la casa y Acontecimientos por la ventana.

*.-Apuesto español vino a casarse…nos referimos a Yonathan Spósito, quien ya aquilata su primer año de casado con su amada Katherine López luego de deleitarnos con una fabulosa boda en el Centro de Convenciones Copantl…ambos lucieron magníficos ataviados de romance y elegancia nupcial, en una puesta en escena única, creación de Jackie Cabrera…Una pléyade de distinguidos invitados procedentes de España y varios puntos de Honduras celebraron un enlace divino…#2024.

Isaac Martínez y Heidy Denisse Mena Sánchez, fueron honrados con una cuarta despedida de solteros, esta vez con una temática floral… Fernando Castillo, junto a Candy, Fernanda Ester Castillo, Ester y Gabriela Contreras, organizaron el evento… Durante la celebración, Fernando compartió un mensaje sobre el matrimonio basado en el libro de Colosenses. Los futuros esposos también recibieron buenos deseos y palabras de cariño por parte de sus invitados.

Ester Mendoza, Maira Gochez, Scarleth Mena, Isaac Martínez, Heidy Mena, Alexa, Grethel Mena, Fernanda Ester Castillo, Lidabel de Mena y Candy de Castillo.

*.-Los hoy esposos son hijos de: Hugo Héctor Spósito y Ana Belén Grillot, exquisitos padres de Yonathan…mientras que, por el lado de la bella Katherine, muy orgullosos disfrutaron todo el protocolo de bodas Nelson López y Cinthia Ferrera…Fungieron como excelsos padrinos de la unión Spósito-López la honorable pareja conformada por el Ing. Roldan Suazo y su esposa, la abogada María Antonia Fernández de Suazo, bella en acqua.

*.-Caballero ingles se casó el 2022…nos referimos al carismático maestro de intercambio Jordán Reynolds, quien durante su estadía en Santa Rosa de Copan, quedó prendado de amor por la guapa sampedrana Norma Green…entablando de esta forma un idílico romance que duro cinco años…tiempo más que suficiente para formalizar compromiso y boda.

*.-Luego de barajar varias opciones entre Copan y San Pedro Sula, la pareja opto por unirse en matrimonio en esta ciudad, la metrópoli que vio nacer a Norma hace algunas décadas…Los elegantes salones del InterContinental lucieron una atmosfera minimalista y chic, con el toque Avant garde que solo Jackie Cabrera imprime a sus proyectos.

*.-Una constelación de invitados procedentes de Inglaterra, EEUU, Guatemala y por supuesto de Honduras, lucieron sus mejores galas para la boda Reynolds-Green…Los ahora esposos son hijos de Anthony y Janeth Reynolds, padres de Jordán…y de Normita Robles y Andrés Green padres de la guapa Norma…Por estas fechas y en algún lugar del mundo, los tortolos brindan con espumosa champaña por su tercer año de casados.

*.-Joshua y Beatriz Valladares de Nassar es otra de las felices parejas que aquilata 36 meses de dichosa vida matrimonial…inolvidable enlace celebrado con toda la pompa y circunstancia en los elegantes salones del Club Hondureño Árabe…velada animada por el genial divo de la tornamesa, Erik Nassar, padre de Joshua…¡Benditas Bodas de Hierro!

*.-El club dispuso de un exquisito menú para los refinados paladares de la boda Nassar-Valladares…mientras que la cotizada Karen Santos se encargó de elaborar la magistral obra de arte en fondant y el display de postres, bajo el sello Cup Cakes & Mas…Por ahí vimos tan lindas como siempre a Alana Sucrovich y su madre Angie León, Johnny Gonzales Kawas, la bella Madeleine Diaz y la especial pareja Gustavo con Paola Bouloy-Vallecillo.

La Sociedad de Ginecología y Obstetricia Capítulo Noroccidental, rindió homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona, en el marco del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia… En la gráfica el Dr. Juan Carlos con su esposa Waldina Arriaga y los empresarios Paquita y Vicente Carrión.

*.-Muchas felicidades a Kevin Elvir y Victoria Escalante, quienes aquilatan su segundo año de casados…unieron sus vidas en doble sarao: matrimonio civil y religioso en el Hotel Maya Colonial…espacios ornamentados en un jardín floral armonizado con Pampas Grass, por Lidabel y Scarleth Mena de la firma Acontecimientos, para lo cual utilizaron rosas, claveles, aster baby, eucalipto y hortensias en los tonos rose nude & ivory…#Blessings.

*.-Felicidades a Valeria Sofia García Cano, que cumplió sus 18 años…su madre Maritza Cano y su hermano Fernando Alonso la festejaron en elegante restaurante sampedrano, donde invitaron a amigos, familiares y ex compañeros de la Big Step…su madre le preparo una vistosa tarta con temática especial, como suele consentir Maritza a sus hijos…#Congratz.

*.-Además de doña Eda Inés Munguía, MH-65, que cumplió 60 años de haber sido coronada la mujer más bella e inteligente de este país…otras monarcas que este 2025 recuerdan su reinado son: Etelinda Mejía Velásquez, primera ribereña en ceñirse la corona de MH-74, reino también en 1975 que no se realizó concurso…Etel fue al Miss Mundo 1975, donde fue compañera de la cubana-venezolana María Conchita Alonso.

*.-Diana Margarita García es otra de las soberanas que este 2025 conmemora 40 años de haber sido coronada la mujer más bella de Honduras…hasta la fecha la única representante de Puerto Cortes…para ese entonces, Diana era maestra de educación primaria y pasante de Administración de Empresas…fue Honduras en el Miss Universo de Miami 85 y en el Reinado Mundial del Banano 1986…¡Reina de porte y temple!

*.-Casi se descalabra en pleno escenario al final del número central…la catracha al ver que ya se cerraba la presentación del artista y ella quedaba colocada “al fondo” a la derecha del escenario, corrió en tacones para posicionarse al centro y ser enfocada por la cámara…ahí dio un mal paso, se tambaleo, pero no se cayó…video inmortalizado en el YouTube…A Dianita le paso cada cosa en ese Miss Universo…#memories…#guapa.

*.-Sayda Umaña y Jazmín Fiallos son otras de las monarcas que este 2025 celebran las efemérides número 30 de sus reinados…Umaña fue la última soberana coronada por doña Norma de Funes en miras al Miss Internacional 1995…Sayda también fue Honduras en el Miss Maja de ese mismo año en Puerto Rico…Mientras que Fiallos fue coronada en octubre de 1995 con miras al Miss Universo 1996…¡Primera reina de la era Zablah!

Nuestro querido Antonio Barrera, uno de los personajes más queridos de la prensa, está a punto de celebrar un año más de vida. Y la fiesta, por supuesto, promete ser épica… El próximo 18 de agosto, Antonio cumplirá años, y sus amigos y familiares en la Gran Manzana ya están listos para festejarlo a lo grande. ¡Seguro que habrá muchas sorpresas!… Hace poco, Antonio disfrutó de unas súper vacaciones en su natal San Pedro Sula. Aquí se reencontró con sus amigos de la infancia y sus excompañeros del IDE. ¡Qué bonito ver que, a pesar de los años, las amistades de siempre siguen tan vivas!… ¡Desde aquí le mandamos nuestros mejores! … En la gráfica Antonio comparte con la Catrina en La Fiesta Mexicana a beneficio de Listones de amor.

*.-Pasando a notas de interés…Mientras Grimorio sigue ausente de la vida real y virtual, su compadre Cipriano nos textea, recordándonos que Villanueva esta de feria…La Ciudad que endulza Honduras ya tapiza sus calles de color y alegría en honor a San Ramon, patrono de esa prospera ciudad de los ingenios, maquilas y arroceras…Las casetas cerveceras, una por esquina y la Fiesta del Recuerdo en la terraza municipal, bien montada por Gladys Elizabeth Mejía, pupila del Dr. Walter Perdomo…¡A gozar!

*.-Otra ciudad que esta de plácemes estas semanas es Puerto Cortes…el puerto más importante de Honduras y Centro América festeja en honor a la Santísima Virgen de la Asunción…con su “Noche Veneciana” en todo su esplendor…Ojala y se preocupen también por invertir en las zonas garífunas que rodean al puerto: Travesía, Masca y Bajamar…en infraestructura hotelera y turismo en todo ese ramo de la costa, muy olvidada por varios ex gobernantes…¡Bien iluminada produce y prospera!

*.-La Lima y Santa Rosa de Copan…son otros de los benditos municipios de “tierra adentro” que alistan motores para celebrar a su santa patrona Santa Rosa de Lima…de hecho, con estos municipios se cierra la cosecha de ferias en Agosto…al menos en la zona Noroccidental de Honduras…Porque este fin de semana hay chojín en Danlí con su Festival Internacional del Maíz…¡Por ahí andará Pilo Tejeda coronando soberanas!

*.-Walder Cruz, Melvin Chinchilla y Dennys Diaz, trabajando a full vapor con los atuendos de las reinas copanecas a ser coronadas próximamente: Reina de La Feria, Reina del Deporte, Reina Infantil y Reina del Tabaco… quienes engalanaran todas las actividades de la feria más esperada en el Occidente de Honduras y donde su edil cree e invierte en la juventud.

*.-Cipriano también nos comenta que la aspectación astrológica esta más candente que nunca por estas fechas y en este año…además de Marte en Libra, sol en Leo y con Saturno y Neptuno en Aries…sumado a Urano en Géminis…todo se revuelca en el mundo: cambio climático, llenas, volcanes dormidos que creían inexistentes, sismos y hasta alertas de tsunami en varias regiones del globo…¡Ayer Mercurio salió de retrogradación y entro a dos semanas de post sombra (aclarando) y seis planetas se alinearon!

*.-Marte estará en Libra hasta el 22 de septiembre, cuando estos hijos de Venus reciban al sol en su ciclo…mientras tanto, con el planeta de la guerra, la furia, pasión, e iras descontroladas, revolcando a los libranos la cosa pinta color de hormiga para “casi” todos los signos de la rueda zodiacal…más que todo para: Aries, Leo, Sagitario, Acuario, Géminis y el mismo Libra…que andará de “mírame y no me digas nada”…jijijiji…#uyyy.

*.-Los leoninos, de leones se convierten a dragones, lanzando fuego por esa bocaza que Dios les dio…porque tienen a Marte en su casa de la comunicación…Leo nunca se ha dejado de nadie y con ese planeta menos, andarán más bélicos que de costumbre…Aries con líos de alcoba: la pareja los cela hasta con su misma sombra y aún más, si se ausentan más de la cuenta de casa…esos arianos entre más guapos más les “llueven” ligues de calle…Otros Aries con zipizapes de pareja por excesivos gastos en línea.

*.-Se revuelca la casa de las alianzas y asociaciones importantes, pareja y compañeros de trabajo para los arianos…que andan con Neptuno y Saturno encima: con látigo, cronometro y marcación personal…Muchos Aries hasta de religión cambiaran al cierre de este 2025…¡Mientras sea para bien, mis estimados!…Ojo con jaquecas, migrañas y alta presión…a mejorar esa dieta y nutrir el SNC con ácido fólico, vitamina B12 y omega3.

*.-Otros que andan en su salsa con Marte en Libra son los sagitarios…los arqueros calentones del zodiaco, amantes de la libertad, la coquetería y la franqueza desenfrenada, tienen a Marte en su casa del hogar…o sea…que sus bochinches empiezan en casa (por la razón que sea), pero más que todo por el bendito dinero…los gastos excesivos a los que Sagitario, como buen proveedor de casa, está bien o mal acostumbrado…¿Quieren ver histérico a este signo? Que todo escasee en su hogar…¡Vuelan al super!

*.-Y de los creadores de “La mesa que más aplauda”, Grupo Clímax, salen los 8Uno en colaboración con Airam Paiz (nada que ver con Tavo y Wilma, OK)…con su one hit wonder: “Pelotero a la bola”…el himno de Gladys Flores de Televisa Tamaulipas y de nuestro astro Mauricio Dubon, obviamente…jijjijiji….rola que se está viralizando de unos meses para acá, desde Guanaja y Utila hasta Amapala…y desde la casa de Walder Cruz en Ocotepeque hasta la casa de Dayana Bordas en La Mosquitia…#navidad25.

*.-Marte en signo aire…¡Fuego en el cielo!…vuelven las ráfagas de guerra en el Medio Oriente, iluminando todo a su paso: de la madrugada al amanecer…amanecerá y veremos esas noticias en el móvil, más caliente que de costumbre y no por exceso de carga…#news…fuego cruzado en la diplomacia internacional y con la alineación de ayer con los seis planetas, se derrumban estructuras de poder político: ¡Cae Nicolas Maduro!…#WTF.

*.-Y otros tantos políticos en el poder, con canillera y pampers jodido…no solo en el extranjero se cuecen habas esta semana…vuelve la temida Lista Engel y Tío Sam amenaza con cancelación de visas a altas poporoilas de: CN, Poder Ejecutivo y MP…#OMG…¡Volaran pelos y pedazos de boxer CK!

*.-Honduras, Nicaragua y Venezuela estarán en el candelero internacional esta y las venideras semanas…y con Marte en Libra, “Los Comandantes” de esta patria, más histéricos que nunca, olvidando etiqueta y protocolos ceremoniales: lanzando “misiles” por los medios de comunicación…¡Y con La Moncha en medio!…sin albur alguno…lo que muchos tomarán como manotadas de ahogado…¡Caen en provocaciones y desesperación total!

La joven progreseña Claudia Castañeda ha sido coronada como la nueva Miss Earth Honduras 2025, en un evento de gala celebrado en la Casa de la Cultura de la ciudad de El Progreso…. Con este triunfo, Orellana se prepara para representar al país en Filipinas, donde se llevará a cabo el 25 aniversario del concurso internacional Miss Earth.

*.-Mientras tanto, Héctor Manuel destilando Creed Aventus Absolu, se relaja en su nave del año con full mickies…al ritmo de los éxitos de ayer, hoy y siempre de Juan Gabriel…¿Le gusta la música de El Divo de Juárez?…¿que si le gusta?, le encampanan esas rolas, que las enlista a diario…¡Hasta su hijo ya se las sabe completas!…a tal grado, que le canto varias a doña Claudia Scheinbaum en su pasada visita al país…#genio.

*.-A todo esto, Trump…más creativo, inventivo y según el, genial que nunca…sacándose todo de la manga y atacando a Mundo y Raymundo de la nada…#uyyy…eso ya pinta como una psicopatía…hasta sacrificando su misma salud con cada ataque de ira que lo gobierna…severos líos de circulación, acumulación de líquidos, variaciones de presión arterial y hasta lapsus mentales confundiendo todo, con pinceladas seniles…#OMG.

*.-Muchos celebs acuarianos con más “hate” que otras temporadas y enganchándose de lo lindo en las redes sociales: caen en provocaciones y pierden hasta los chones…Los libranos además de andar “candela” con Raquel y todo aquel, la mayoría luchara por sus derechos y los más lideres se toman las calles…alfombras humanas en las principales metrópolis del globo…en el mejor de los casos, Libra ligando con free-free hasta en el laburo…se despojan de apariencias y andarán bien pasionales por doquier.

*.-A Cáncer les empiezan a saldar las facturas más viejitas…esas que ya tienen pelos, polvo y hasta telarañas, pero en abonos o tipo camera…como dice el argot popular…no se desesperen ni gasten más de la cuenta, que ya gozan del influjo de Júpiter, el planeta que expande todo: lo bueno, lo malo y lo feo…Pero también suerte, viajes y buena fortuna…bendiciones que los cangrejitos miraran de aquí a doce meses más…¡Viajes en puerta para Cáncer en septiembre!…¡Su año de suerte!

*.-Mientras tanto los Virgo…con Marte en Libra, su casa de los dineros, bienes, propiedades y adquisiciones, los mantendrán bélicos y bocateros por unas semanas más…quizás hasta fines de septiembre…el dinero les escasea cada vez más y eso los pone de malas pulgas: vociferando alaridos por doquier…¡Hasta los vecinos se dan cuenta que andan lisos!…y no precisamente por: Dove, Irish Spring, Dr. Teal’s, Dial, St Ives y hasta Old Spice…#lol…¡No den a conocer sus necesidades mis vidas!…#chiton…#shh

Alejandra Fuentes, Miss Honduras Universo 2025, muestra una imagen más sofisticada, en su preparación para el Miss Universe.

*.-Con Júpiter en Cáncer, signo agua que rige los ríos en todo el planeta, esos afluentes serán los grandes protagonistas en doce meses que arrancaron en julio de este 2025…o sea…que esperemos cataclismos por severas lecciones de cambio climático con los ríos del mundo arrasando poblados enteros…En Honduras, el Ulua como el padre de todos los ríos en este país…¡Torrenciales y medios en TGA y Zona Central en septiembre!…“quebradillas” que sacan grandes sustos cuando crecen.

Con estos pasajes astrológicos, tan desopilantes como asertivos, en una buena mayoría de los casos, es como nos despedimos…al ritmo de “Pelotero a la bola”, dedicado a todos los bateadores del país…tema que animara las más vistosas “entrances” de las bilingües de SPS y una que otra coreografía de XV años…además de las venideras fiestas de fin de año…Hasta la próxima entrega, cuídense mucho mis vidas, ya saben que los queremos en P!”#$%&.