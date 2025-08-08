viernes, agosto 8, 2025

Suzzette Reyes y Rafael Rodríguez se juran amor eterno

Suzzette y Rafael, unen sus vidas en matrimonio./ Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – En una ceremonia llena de romanticismo y felicidad, Suzzette Nailea Reyes Reyes y Rafael Antonio Rodríguez Sabillón, unieron sus vidas en matrimonio, sellando su amor ante Dios en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. El párroco Alex Ramos fue el encargado de bendecir esta nueva etapa en la vida de los enamorados.

Suzzette Reyes y Rafael Rodríguez se juran amor eterno.

Tras pronunciar sus votos, la pareja y sus invitados se dirigieron a la recepción nupcial en el Club Hondureño Árabe, un espacio que se transformó en un oasis de ensueño. La decoración, cuidadosamente seleccionada, resaltaba con arreglos de hortensias, rosas blancas y follajes, creando un ambiente fresco y elegante para celebrar esta ocasión especial.

El emotivo brindis por la felicidad del nuevo matrimonio Rodríguez-Reyes.

Con sus padres, Sara Georgina Reyes Acosta, Mabel Edith Sabillón Hernández y Raúl Rodríguez Alfaro, como testigos de su amor, Suzzette y Rafael compartieron un momento único con sus seres queridos, quienes los felicitaron y llenaron de buenos deseos.

Suzzette y Rafael se dan el “sí, quiero”.

 La noche estuvo llena de alegría y emoción, marcando el inicio de su vida juntos como los recién casados Rodríguez-Reyes.

Néstor Rodríguez y Jessica Arias.
Mabel Rodríguez y Leonardo Tábora.
Amber Beltrán y Carlos Rodríguez.
Lenin Rivera y Francis Matta.
Luis Rivera y Susana Salas.
Arlyn Sánchez, Luis Armando Rivera y Diana Zepeda.
Rubén Franco, Mario Fajardo, Johelyn Fajardo, Gioz Dubón y Jonathan Sagastume.
Sandra Alemán, Angie Durón, Andrea Zúniga, Gabriela Vallecillo y Ana Leiva.
Joseph Melgar, Omar Castellanos y Samuel Puerto.

