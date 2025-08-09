Trump anuncia que se reunirá con Putin el 15 de agosto en Alaska

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que el próximo 15 de agosto se reunirá con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

“La tan esperada reunión entre mi persona y el presidente Vladímir Putin, de Rusia, se llevará a cabo el próximo viernes en el gran estado de Alaska”, dijo Trump en su cuenta oficial de Truth Social.

En la reunión se discutirá el posible fin del conflicto con Ucrania y un intercambio territorial, calificado como una medida polémica.

La última vez que Putin se reunió con un mandatario estadounidense fue en 2021, en un encuentro con el entonces presidente Joe Biden celebrado en Ginebra.

El anuncio llega después de meses en los que Trump expresó su frustración por la negativa de Putin a cesar los bombardeos en Ucrania, y tras haberle impuesto un ultimátum que vencía este viernes.

En los últimos días, Trump ha impulsado medidas de presión económica contra Moscú como aranceles a países -como India- que compran petróleo ruso.

La cita de Alaska se perfila como uno de los momentos diplomáticos más observados del año, con implicaciones que podrían ir más allá del conflicto en Ucrania.

El Kremlin confirmó la reunión entre el presidente ruso y su homólogo estadounidense. “Rusia y Estados Unidos son vecinos cercanos que comparten fronteras y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y precisamente Alaska acoja una cumbre tan importante y esperada de los líderes de ambos países”, dijo el asesor presidencial ruso para Asuntos Internacionales, Yuri Ushakov, citado por agencias locales.

Trump insinúa un intercambio de territorios

Asimismo, Trump dijo este viernes que un acuerdo de paz en Ucrania, mediado por EE.UU., podría incluir un intercambio de territorios entre el Gobierno ruso y Kiev que «beneficie a ambos», aunque reconoció que una negociación de ese tipo es «complicada».

«Hablamos de un territorio disputado durante tres años y medio, con la muerte de muchos rusos y ucranianos. (…) Es complicado. Habrá intercambios de territorios para beneficio de ambos», afirmó el mandatario.

Trump insistió en que cree que Putin quiere la paz al igual que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien afirmó, «está trabajando duro para lograrlo».

El neoyorquino adelantó que «se están acercando» a un pacto de cese el fuego en Ucrania porque todas las partes quieren poner fin al conflicto.

Las autoridades ucranianas han reiterado que no van aceptar ceder zonas controladas por Rusia.

«Europa quiere paz. Millones de personas han muerto», indicó ante preguntas de la prensa en la Casa Blanca durante la firma de un acuerdo de paz entre líderes de Armenia y Azerbaiyán.

También mencionó el reciente envío de ayuda militar a Ucrania a través de un acuerdo de compra de armas con la OTAN y añadió que «Zelenski necesita conseguir todo lo que necesita, porque tendrá que prepararse para ceder algo».

Con información de EFE