La Sociedad de Ginecología y Obstetricia rinde homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez

San Pedro Sula. – En el marco del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Capítulo Noroccidental, rindió un emotivo homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona por su invaluable contribución a la especialidad y a la organización.
El evento inaugural se celebró el jueves 7 de agosto con una cena de gala en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Asistieron familiares del homenajeado, miembros de la sociedad e invitados especiales para reconocer la trayectoria del Dr. Ordóñez.
La Dra. Mónica García, presidenta del Capítulo Noroccidental y del Comité Organizador del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia, dio la bienvenida a los participantes y expositores. En su discurso, destacó que el congreso no es solo un hito académico, sino “un espacio de reencuentro, inducción, aprendizaje y la vocación por el conocimiento”. Enfatizó que el evento los une por “el compromiso que tenemos todos con la salud de la mujer”.
La Dra. García expresó su profundo respeto y admiración por el Dr. Ordóñez, resaltando su entrega, generosidad y amor por la ginecología y obstetricia. “Fue él quien, en un momento crucial, tomó la determinación de reactivar nuestro capítulo con una misión clara: que nuestra sociedad tuviera esa fuerza de renacimiento, con propósito y pertenencia”, mencionó.
El discurso culminó con un agradecimiento sincero: “Hoy no solo reconocemos su trayectoria académica, profesional y vocación de servicio; hoy queremos agradecerle, desde lo más profundo de nuestros corazones, por su humildad, su humanidad, por su capacidad de construir, de inspirar y guiarnos con su ejemplo”.
El Congreso de Ginecología y Obstetricia se celebró en San Pedro Sula los días 7, 8 y 9 de agosto. El evento reunió a destacadas empresas del rubro médico y a conferencistas nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio clave para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos en la región.