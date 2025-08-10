La Sociedad de Ginecología y Obstetricia rinde homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez

San Pedro Sula. – En el marco del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia, Capítulo Noroccidental, rindió un emotivo homenaje al Dr. Juan Carlos Ordóñez Barahona por su invaluable contribución a la especialidad y a la organización.

José Jaar, Mario Rosales, Juan Carlos Ordoñez, Monica Garcia, Eleny Palma, Alicia Cerrato y Juan Jose Jaar, comité organizador del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia.

El evento inaugural se celebró el jueves 7 de agosto con una cena de gala en el Centro de Convenciones del Hotel Copantl. Asistieron familiares del homenajeado, miembros de la sociedad e invitados especiales para reconocer la trayectoria del Dr. Ordóñez.

José Jaar, Waldina Arriga de Oedoñez, Juan Carlos Ordoñez, Monica Garcia y Eleny Palma.

La Dra. Mónica García, presidenta del Capítulo Noroccidental y del Comité Organizador del XVIII Congreso de Ginecología y Obstetricia, dio la bienvenida a los participantes y expositores. En su discurso, destacó que el congreso no es solo un hito académico, sino “un espacio de reencuentro, inducción, aprendizaje y la vocación por el conocimiento”. Enfatizó que el evento los une por “el compromiso que tenemos todos con la salud de la mujer”.

El homenajeado Dr. Juan Carlos Ordóñez recibió de regalo una hermosa pintura.

La Dra. García expresó su profundo respeto y admiración por el Dr. Ordóñez, resaltando su entrega, generosidad y amor por la ginecología y obstetricia. “Fue él quien, en un momento crucial, tomó la determinación de reactivar nuestro capítulo con una misión clara: que nuestra sociedad tuviera esa fuerza de renacimiento, con propósito y pertenencia”, mencionó.

El Dr. Juan Carlos Ordoñez con su esposa Waldina Arriaga de Ordóñez.

El discurso culminó con un agradecimiento sincero: “Hoy no solo reconocemos su trayectoria académica, profesional y vocación de servicio; hoy queremos agradecerle, desde lo más profundo de nuestros corazones, por su humildad, su humanidad, por su capacidad de construir, de inspirar y guiarnos con su ejemplo”.

Juan Carlos, Waldina y María José Ordóñez con Francisco Loza.

El Congreso de Ginecología y Obstetricia se celebró en San Pedro Sula los días 7, 8 y 9 de agosto. El evento reunió a destacadas empresas del rubro médico y a conferencistas nacionales e internacionales, consolidándose como un espacio clave para el aprendizaje y el intercambio de conocimientos en la región.

Mario Rosales, Alejandro Paradas y Paulino Vijil.

Gina Puerto, Juan Carlos Ordoñez y Blanca Echeverry.

Vicente y Paquita Carrión.

Roy Ordoñez y Matilde Palau.

Oscar y Gabriela Herrera.

Carolina y Edgardo Varela.

Ivone Canales, Karen Funes y Leslie Borjas.

Dinora Lazo, Alejandra Beltrán, Carlos Santos y Samira Castro.

Linda Orellana, Cecilia Nuila y Cecilia Braxs.

Luis Zúñiga y Gina Puerto.

Francisco Loza y María José Ordóñez.