Supermercados Colonial inicia celebración de su 24 aniversario con una fiesta para sus clientes y colaboradores

San Pedro Sula. – Supermercados Colonial, la cadena 100% sampedrana, ha comenzado la celebración de su 24 aniversario con una serie de eventos festivos. La primera celebración se llevó a cabo el pasado viernes 8 de agosto en la sucursal Colonial #4, ubicada en la salida a Tegucigalpa.

Esta iniciativa busca celebrar los años de trayectoria y éxito junto a quienes han sido parte fundamental de su historia: colaboradores, proveedores y clientes. La fiesta, que duró toda la tarde, estuvo llena de alegría y reconocimiento.

Los asistentes disfrutaron de un ambiente inigualable con música en vivo y diversas sorpresas. El evento contó con la degustación de productos de marcas patrocinadoras y el simbólico corte de un mega pastel alusivo a los 24 años de la empresa. La celebración fue un éxito rotundo y el inicio perfecto para las siguientes fechas.

Supermercados Colonial invita a la comunidad a estar atenta, ya que las celebraciones continuarán cada viernes de agosto en las distintas sucursales. La empresa ha preparado promociones y sorpresas especiales para todos sus clientes como parte de esta conmemoración.

Para no perderte ningún detalle sobre las próximas fechas y las ofertas, te invitamos a seguir las redes sociales de Supermercados Colonial en @supercolonial.