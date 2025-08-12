Stephanie Donaire y Hernán Arriaga celebran su amor en una boda de ensueño

San Pedro Sula. – Con la magia del amor como protagonista y un entorno romántico, Stephanie Donaire Reyes y Hernán Arriaga Altamirano celebraron su unión en una noche inolvidable. Rodeados de sus seres más queridos, la pareja dio el “sí, quiero” en una ceremonia religiosa y una elegante recepción que quedará grabada en sus recuerdos y en el de sus invitados.

La ceremonia nupcial tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, donde el padre Adolfo Gustavo Fuentes bendijo su historia de amor. Los novios estuvieron acompañados por sus padres, María Elena Reyes, Hernán Arriaga y Lixajaya Altamirano, y sus padrinos, Fernando y Cinthia de Mancía, quienes presenciaron el emotivo momento.

Posteriormente, la celebración se trasladó al salón Real del Hotel Real Intercontinental, un espacio transformado por la exquisita decoración de Casa Arte y Floral. La ambientación de inspiración tropical enmarcó la velada, creando un escenario perfecto para la alegría y el entusiasmo de los recién casados.

Fue una boda donde la alegría y la calidez reinaron. Stephanie y Hernán compartieron momentos especiales con su círculo social más cercano. El ambiente exclusivo y lleno de cordialidad permitió que todos disfrutaran de una noche grandiosa, celebrando el inicio de esta nueva etapa en la vida de la pareja.

