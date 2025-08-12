martes, agosto 12, 2025

Stephanie Donaire y Hernán Arriaga celebran su amor en una boda de ensueño

La magia del amor sella la unión de Stephanie Donaire y Hernán Arriaga. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – Con la magia del amor como protagonista y un entorno romántico, Stephanie Donaire Reyes y Hernán Arriaga Altamirano celebraron su unión en una noche inolvidable. Rodeados de sus seres más queridos, la pareja dio el “sí, quiero” en una ceremonia religiosa y una elegante recepción que quedará grabada en sus recuerdos y en el de sus invitados.

Una noche mágica vivieron Stephanie Donaire y Hernán Arriaga.
Stephanie Donaire y Hernán Arriaga se unen en matrimonio.

La ceremonia nupcial tuvo lugar en la Iglesia Nuestra Señora de Suyapa, donde el padre Adolfo Gustavo Fuentes bendijo su historia de amor. Los novios estuvieron acompañados por sus padres, María Elena Reyes, Hernán Arriaga y Lixajaya Altamirano, y sus padrinos, Fernando y Cinthia de Mancía, quienes presenciaron el emotivo momento.

Stephanie Donaire y Hernán Arriaga se trasportaron en un vehículo clasico.
La bella novia Stephanie Donaire, lució radiante y feliz.
Una velada de ensueño para Stephanie Donaire y Hernán Arriaga.

Posteriormente, la celebración se trasladó al salón Real del Hotel Real Intercontinental, un espacio transformado por la exquisita decoración de Casa Arte y Floral. La ambientación de inspiración tropical enmarcó la velada, creando un escenario perfecto para la alegría y el entusiasmo de los recién casados.

Fue una boda donde la alegría y la calidez reinaron. Stephanie y Hernán compartieron momentos especiales con su círculo social más cercano. El ambiente exclusivo y lleno de cordialidad permitió que todos disfrutaran de una noche grandiosa, celebrando el inicio de esta nueva etapa en la vida de la pareja.

Hernán Arriaga y Lixajaya Altamirano, padres del novio.
Genesis Abigail Pérez, María Elena Reyes (madre de la novia) y Cynthia Discua.
Reyna Matamala, Vanessa Saybe, Fanny Hawit y Jesica Handal.
Lisandro y Lenis Orellana.
Ingrid Sierra, Daniel Moya y Ana Osorio.
Diana y Gerardo Caraccioli.
Ena y José Interiano.
Ana y José Arriaga.
Susana Martínez y Lucas Ávila.
Werner y Cecilia Oberholzer.
Jonathan y Patsy Cruz.
Edson Enamorado y Ilma Hernández.
Diana y Tomas Lagos.
Gabriela Martínez y Axel García.
Diana López, Aaron Moya y Susana Madrid.
Daniela y Alfredo Osorio.
Karla Altamirano y Luis Toro.
Reyna Matamala y Mario Torres.
Oscar Ordóñez y Lilian Andonie
Amparo Ramos y Génesis Pérez.
Susana Madrid y Dinayra Briones.

