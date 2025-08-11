lunes, agosto 11, 2025

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Farandula
Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez tras nueve años de relación.

El futbolista portugués Cristiano Ronaldo propuso matrimonio a su novia, Georgina Rodríguez, según lo anunció este lunes la modelo hispano-argentina.

En sus redes sociales, Rodríguez colgó una imagen del anillo de compromiso con un gigantesco diamante y la frase: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

La pareja se conoció en 2016 en una tienda de Gucci en la Madrid, la capital española. En 2017, tuvieron su primera hija en común, Alana Martina. Para entonces, el deportista ya era padre de Cristiano Jr. y de los mellizos Eva y Mateo nacidos en 2017. En 2022, tuvieron una segunda hija, Bella Esmeralda, aunque, lamentablemente, su hermano gemelo murió durante el parto.

Con información de RT

Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a su concierto
