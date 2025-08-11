Maluma regaña a fan por llevar a un bebé a su concierto

Maluma dio tres conciertos en CDMX, específicamente en el Palacio de los Deportes, en donde reunió a miles de fans que disfrutaron su música en vivo, sin embargo, en las últimas horas se ha hecho viral un momento en el que se ve al colombiano regañando a una de sus seguidores.

Por medio de redes sociales se ha hecho viral varios videos del momento en el que Maluma le dirigió a una de sus fans unas palabras después de que el cantante se percatara que había un bebé en el show.

“Pero señora, yo le voy a decir una cosa. No lo traiga, déjelo ahí, con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? ¿un año? ¿Usted cree que es una buena idea traer un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu.. mier…, donde el sonido está durísimo?”.

Maluma le hizo una recomendación a su fan, ya que mostró que se encontraba preocupado por la seguridad del pequeño.

“Su bebé ni siquiera sabe que está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad eso es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene meneando como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí, de verdad”.

Finalmente, Maluma recalcó que su mensaje a la fan era con respeto, así como para el bebé, ya que reflexionó lo que le podría pasar a su propia hija si la llevara a un concierto siendo tan pequeña.

“Se lo digo con todo cariño y con todo respeto ya que soy papá, yo a París (su hija) nunca le hubiera traído de un año a un concierto, así que para la próxima sea un poco más consciente, ¿vale?”.