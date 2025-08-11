‘Soy Georgina’ se ha consolidado en Netflix como uno de los realities más comentados

Con tres temporadas en Netflix, ‘Soy Georgina‘ se ha consolidado como uno de los realities más comentados en la plataforma. Protagonizada por Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, la serie combina momentos de opulencia, viajes y moda con escenas de intimidad familiar y vulnerabilidad personal.

Este equilibrio, sin embargo, ha generado un intenso debate: mientras unos aplauden la autenticidad en ciertos pasajes, otros cuestionan si el formato es, en esencia, un escaparate de lujo sin profundidad.

El reality se estrenó en enero de 2022 y desde el inicio buscó ir más allá del estereotipo de “pareja de futbolista”. Cada temporada presenta seis episodios que siguen a Georgina en su día a día, desde su faceta como madre y pareja hasta su papel como empresaria e influencer.

La producción también permite conocer algunos aspectos de su relación con Cristiano Ronaldo y su vida junto a sus cinco hijos: Cristiano Jr., Eva, Mateo, Alana y Bella Esmeralda.

En la tercera temporada, lanzada el 18 de septiembre de 2024, la trama se traslada a Arabia Saudí, después del fichaje de Ronaldo por el club Al Nassr.

Allí, la audiencia acompaña a Georgina en escenarios exclusivos como su primera casa en la playa, Villa Perla, y su debut en la Semana de la Moda de París. El guion alterna estos momentos de alto perfil con su trabajo en campañas internacionales y la organización de eventos familiares.

El lado más humano de Georgina Rodríguez

Si bien el despliegue visual es uno de los pilares del programa, la serie también incorpora momentos de introspección que le añaden peso emocional. Destacan las escenas que retratan la cercanía de Georgina con sus hijos y el involucramiento de Ronaldo en la vida familiar.

Entre los momentos más comentados de ‘Soy Georgina‘, destaca el episodio en el que la protagonista aborda con franqueza la pérdida de uno de los gemelos que esperaba junto a Cristiano Ronaldo en abril de 2022.

La pareja anunció entonces, a través de un comunicado, que su hijo varón había fallecido durante el parto, mientras su hija Bella Esmeralda sobrevivió.

En la serie, Georgina rememora aquellos días con un tono sereno pero cargado de emoción. Relata que tuvo que encontrar fuerzas no solo para afrontar el duelo, sino también para recibir con alegría a su hija recién nacida.

“Ese momento fue el más difícil de mi vida. La vida me dio y me quitó a la vez”, comenta en una de las escenas más íntimas.

En redes sociales, muchos espectadores reconocieron que fue la primera vez que sintieron una conexión real con la protagonista, más allá de su imagen de influencer y pareja de una estrella del fútbol.

Crítica y controversia: ¿realidad o escaparate?

Las reacciones del público han sido polarizadas. En redes sociales, algunos usuarios han señalado que la serie transmite “actitudes de nuevos ricos”, acusando a Georgina de rodearse únicamente de amistades estratégicas y de mantener una imagen cuidadosamente construida para la cámara.

De forma inesperada, el personaje que más críticas recibió en la última entrega no fue Georgina ni Cristiano Ronaldo, sino Ramón Jordana, agente y representante de la protagonista.

Encargado de manejar contratos, agenda y viajes, su papel en pantalla fue interpretado por muchos como excesivamente controlador. En redes, numerosos comentarios lo señalaron como una figura autoritaria y poco empática, generando incluso más conversación que algunos de los episodios centrales de la serie.

El éxito de audiencia y el final de ‘Soy Georgina’

Pese a la controversia, ‘Soy Georgina‘ ha sido un éxito en términos de audiencia y posicionamiento. La serie logró entrar en el top 10 de Netflix en decenas de países y consolidó a Georgina como una figura mediática de alcance global.

Según estimaciones de prensa internacional, la primera temporada habría generado para la protagonista ganancias cercanas a los diez millones de dólares. Sumando sus proyectos personales y su actividad en redes sociales, su patrimonio rondaría los 19.7 millones.

En medio de este panorama favorable, Georgina sorprendió al anunciar que no habrá una cuarta temporada. Calificó su paso por el reality como “una experiencia intensa, pero cerrada por ahora”, y aseguró que el proyecto le permitió mostrarse “como la verdadera yo” ante una audiencia que, hasta entonces, solo conocía la versión más filtrada de su vida.

