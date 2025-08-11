lunes, agosto 11, 2025

Joe Jonas y Demi Lovato rememoran las canciones de “Camp Rock”

Joe Jonas y Demi Lovato

Han pasado 15 años desde que los acordes de “This is Me” y “Wouldn’t Change a Thing” sonaron por primera vez en “Camp Rock“. Una composición que volvió a llenar de ilusión el pasado domingo, 10 de agosto, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Los Jonas Brothers sorprendieron a las miles de personas que llenaban el recinto con una invitada de lujo: Demi Lovato.

La aparición se produjo en plena gira “Jonas20: Greetings from your Hometown Tour”, que celebra los 20 años de carrera de la banda. Lovato subió al escenario para interpretar junto a Joe Jonas “This is Me”. Un himno de las películas de Disney Channel que hoy acumula más de 200 millones de reproducciones en Spotify y más de 100 millones en Youtube.

Horas antes de salir al escenario, Joe Jonas compartió en TikTok un vídeo junto a Lovato cantando parte de la canción “Wouldn’t Change a Thing”, un guiño que anticipó el momento y que multiplicó la expectativa. Algo que no defraudó y llenó de ilusión al público allí presente.

Qué sucedió en la saga “Camp Rock”

En la trama de la saga, Mitchie (Demi Lovato) y Shane (Joe Jones) sellaban con esta canción un momento decisivo en la historia de los personajes. Él reconoció que había encontrado “a la persona que llevaba tiempo buscando” y ella descubrió la fuerza para mostrar al mundo su talento sin miedo.

Fuente: Marca

Muere el precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay tras ser herido en un atentado en junio
