UTH, Optimus Card y Pastry House by La Exquisita estrechan lazos para impulsar la educación, el emprendimiento hondureño

San Pedro Sula. – En un ambiente de entusiasmo y colaboración, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), Optimus Card y Pastry House by La Exquisita, firmaron un convenio en las instalaciones de Pastry House, ubicadas en la colonia Universidad de San Pedro Sula.

El acuerdo busca fortalecer la conexión entre el ámbito educativo y el empresarial, promoviendo beneficios exclusivos y oportunidades de desarrollo para estudiantes, colaboradores y emprendedores hondureños.

Gracias a la membresía Optimus Card, los afiliados podrán disfrutar de un 10% de descuento en Pastry House by La Exquisita y un 20% en La Exquisita, marca nacional de repostería y cafetería reconocidas por su sabor excepcional.

Asimismo, UTH ofrecerá a los miembros de Pastry House by la Exquisita obtendrán un 15% de descuento en programas de posgrado y un 20% en programas de pregrado, reafirmando su compromiso con la formación académica accesible y de excelencia.

Lic. Ricardo Rivera, Abg. Ilder Escobar y Lic. Wilmer Martínez.

En la mesa principal participaron Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo de UTH; Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card; y Abg. Ilder Escobar, representante legal de Pastry House by La Exquisita.

Durante su intervención, Wilmer Martínez subrayó la importancia de la educación como motor de transformación y el impacto que este convenio tendrá en los colaboradores de las empresas hondureñas. Destacó además que, a través de futuras capacitaciones en habilidades blandas, se fortalecerán competencias clave relacionadas con la atención al cliente.

Wilmer Martínez, Subdirector de Mercadeo de UTH.

“Invitamos a toda la familia UTH a visitar Pastry House y disfrutar de sus delicias, fruto del esfuerzo y la pasión de emprendedores nacionales”.

El Abg. Ilder Escobar resaltó que Pastry House by La Exquisita nació del sueño de emprendedores hondureños que con dedicación y constancia han logrado consolidar su marca.

Abg. Ilder Escobar, representante legal de Pastry House by La Exquisita.

“Empezamos con una visión clara: ofrecer calidad y sabor hondureño. Este convenio representa una oportunidad para seguir creciendo y expandirnos a más rincones del país”, señaló Escobar.

Por su parte, el Lic. Ricardo Rivera destacó que Optimus Card cuenta actualmente con más de 700 comercios afiliados y más de 95,000 miembros activos, consolidándose como la membresía digital más grande de Honduras.

Lic. Ricardo Rivera, Gerente Comercial de Optimus Card.

“Este ha sido un año fundamental para Optimus Card. Seguiremos impulsando alianzas que transforman y generan valor a los hondureños”.

Tres marcas hondureñas consolidadas, comprometidas con la educación, la innovación y el crecimiento económico del país, unen esfuerzos para seguir creando oportunidades que transforman vidas.

Ilder Escobar, Josselyn Cano, Ricardo Rivera, Wilmer Martínez y Fabiola Irula.

Ilder Escobar y Josselyn Cano.