Diunsa llega Ya, con la camisa de la Selección Nacional de Honduras

San Pedro Sula. – Diunsa y PedidosYa anuncian una alianza innovadora que permitirá a los hondureños comprar la camisa oficial de la Selección Nacional de Honduras a través de la App de PedidosYa y recibirla directamente en casa.

Claudia Ramos

El servicio está disponible a partir de el 11 de noviembre, en San Pedro Sula, Tegucigalpa, La Ceiba y muy pronto en todas las ciudades de Honduras. Del 11 al 13 de noviembre, los primeros 50 pedidos tendrán entrega gratuita, justo a tiempo para apoyar a Honduras en los próximos partidos ante Nicaragua y Costa Rica, rumbo a la Copa Mundial de la FIFA.

Bryan Alvarado

“Estamos muy emocionados de ser los primeros en el país en ofrecer esta experiencia. Con esta alianza, llevamos la tienda oficial de la Selección Nacional de Honduras directamente a los hogares hondureños, combinando conveniencia, tecnología y pasión por el fútbol,” expresó Bryan Alvarado, gerente de Canales Digitales de Diunsa.

Durante el evento de lanzamiento se llevó a cabo una demostración en vivo de la primera entrega. Ahora “Diunsa te llega Ya”, gracias a PedidosYa.