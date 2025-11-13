Brindis por 70 años de legado del Centro Cultural Sampedrano

San Pedro Sula. – El Centro Cultural Sampedrano (CCS) celebró su 70 aniversario con un emotivo brindis conmemorativo el pasado miércoles 6 de noviembre en el Hotel Hilton Princess de San Pedro Sula. El evento reunió a miembros de la Junta Directiva, equipo administrativo, aliados institucionales y colaboradores para honrar la trayectoria de la institución.

John Steiner, Nahum Moreno, Marta Abarca, Miguel Melgar, Francia Quintana y Víctor Manuel Rodríguez.

La velada tuvo como objetivo principal reconocer las siete décadas de servicio cultural y educativo del CCS. Fue un espacio para agradecer a las personas e instituciones clave que han contribuido significativamente a fortalecer su legado en la comunidad sampedrana.

Nahum Moreno, Francia Quintana, Miguel Melgar, Sully Cuellar, Karen Antúnez y Víctor Manuel Rodríguez.

La conmemoración inició con la proyección del video institucional “70 Años Dejando Huella”. Posteriormente, el Abogado Miguel Melgar, presidente de la Junta Directiva, y la directora ejecutiva, Francia Quintana, ofrecieron palabras destacando la importancia de mantener vivo el espíritu de servicio y el compromiso con la educación y las artes.

Reconocimiento al Legado. El CCS honró a Doña Marta Abarca, miembro de la Junta Directiva, por su invaluable trayectoria de liderazgo y servicio en pro de la cultura y la educación.

Uno de los momentos más destacados y emotivos de la noche fue el homenaje especial a Doña Marta Abarca, miembro de la Junta Directiva y reconocida dama altruista de la ciudad.

Se reconoció su impecable trayectoria de liderazgo y servicio en beneficio de la cultura, la educación y la comunidad, tanto a través del CCS como del Club de Leones de San Pedro Sula. Su compromiso y generosidad fueron celebrados con la proyección del video “Legado que perdura” y la entrega de un merecido reconocimiento institucional.

Distinción a la Directora Ejecutiva. Francia Quintana recibe un reconocimiento especial por su dedicación y liderazgo en la dirección del Centro Cultural Sampedrano.

El ambiente de la celebración estuvo amenizado por la calidez del repertorio en vivo de Egar Figueroa y su Trío de Jazz, quienes acompañaron el brindis con una memorable presentación musical.

Egar Figueroa y su Trío de Jazz fueron los encargados de amenizar la celebración, deleitando a los presentes con un repertorio en vivo.

Los directivos del El Centro Cultural Sampedrano agradecieron a todos los invitados y medios de comunicación por su presencia en esta importante conmemoración que celebra siete décadas de arte, educación y servicio a la comunidad.