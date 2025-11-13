jueves, noviembre 13, 2025

Top 5

Más Noticias

Brindis por 70 años de legado del Centro Cultural Sampedrano

DestacadaFarah la Revistasociedad
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Brindis conmemorativo por los 70 años del CCS. Los miembros de la Junta Directiva John Steiner, Nahum Moreno, Francia Quintana, Miguel Melgar, Marta Abarca y Víctor Manuel Rodríguez, celebran el legado de la institución. / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – El Centro Cultural Sampedrano (CCS) celebró su 70 aniversario con un emotivo brindis conmemorativo el pasado miércoles 6 de noviembre en el Hotel Hilton Princess de San Pedro Sula. El evento reunió a miembros de la Junta Directiva, equipo administrativo, aliados institucionales y colaboradores para honrar la trayectoria de la institución.

John Steiner, Nahum Moreno, Marta Abarca, Miguel Melgar, Francia Quintana y Víctor Manuel Rodríguez.

La velada tuvo como objetivo principal reconocer las siete décadas de servicio cultural y educativo del CCS. Fue un espacio para agradecer a las personas e instituciones clave que han contribuido significativamente a fortalecer su legado en la comunidad sampedrana.

Nahum Moreno, Francia Quintana, Miguel Melgar, Sully Cuellar, Karen Antúnez y Víctor Manuel Rodríguez.

La conmemoración inició con la proyección del video institucional “70 Años Dejando Huella”. Posteriormente, el Abogado Miguel Melgar, presidente de la Junta Directiva, y la directora ejecutiva, Francia Quintana, ofrecieron palabras destacando la importancia de mantener vivo el espíritu de servicio y el compromiso con la educación y las artes.

Reconocimiento al Legado. El CCS honró a Doña Marta Abarca, miembro de la Junta Directiva, por su invaluable trayectoria de liderazgo y servicio en pro de la cultura y la educación.

Uno de los momentos más destacados y emotivos de la noche fue el homenaje especial a Doña Marta Abarca, miembro de la Junta Directiva y reconocida dama altruista de la ciudad.

Se reconoció su impecable trayectoria de liderazgo y servicio en beneficio de la cultura, la educación y la comunidad, tanto a través del CCS como del Club de Leones de San Pedro Sula. Su compromiso y generosidad fueron celebrados con la proyección del video “Legado que perdura” y la entrega de un merecido reconocimiento institucional.

Distinción a la Directora Ejecutiva. Francia Quintana recibe un reconocimiento especial por su dedicación y liderazgo en la dirección del Centro Cultural Sampedrano.

El ambiente de la celebración estuvo amenizado por la calidez del repertorio en vivo de Egar Figueroa y su Trío de Jazz, quienes acompañaron el brindis con una memorable presentación musical.

Egar Figueroa y su Trío de Jazz fueron los encargados de amenizar la celebración, deleitando a los presentes con un repertorio en vivo.

Los directivos del El Centro Cultural Sampedrano agradecieron a todos los invitados y medios de comunicación por su presencia en esta importante conmemoración que celebra siete décadas de arte, educación y servicio a la comunidad.

Previous article
UTH, Optimus Card y Pastry House by La Exquisita estrechan lazos para impulsar la educación, el emprendimiento hondureño
Next article
Llega la magia de la Navidad al teatro con “Scrooge, un cuento de Navidad”
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Llega la magia de la Navidad al teatro con “Scrooge, un cuento de Navidad”

Farandula 0
San Pedro Sula. - El Proyecto Teatral Futuro (PTF),...

UTH, Optimus Card y Pastry House by La Exquisita estrechan lazos para impulsar la educación, el emprendimiento hondureño

Empresas 0
San Pedro Sula. - En un ambiente de entusiasmo...

Diunsa llega Ya, con la camisa de la Selección Nacional de Honduras

Empresas 0
San Pedro Sula. - Diunsa y PedidosYa anuncian una...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.