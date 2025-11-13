jueves, noviembre 13, 2025

Llega la magia de la Navidad al teatro con “Scrooge, un cuento de Navidad”

1 min.
Carlos Urbina, Natalia Mejía, Alejandra Fonseca y Damario Reyes, elenco de "Scrooge, un cuento de Navidad". / Fotos El Diario HN

San Pedro Sula. – El Proyecto Teatral Futuro (PTF), compañía de teatro sampedrana, anuncia el regreso de su aclamada producción “Scrooge, un cuento de Navidad”. Basada en la icónica novela Cuento de Navidad de Charles Dickens, esta es la octava ocasión en que la obra se presenta, consolidándose como una tradición de la temporada en San Pedro Sula.

Damario Reyes interpreta el el papel principal, Ebenezer Scrooge.

La puesta en escena está bajo la dirección y producción de Maricela Nolasco, y cuenta con la actuación estelar del reconocido maestro Damario Reyes en el papel principal de Ebenezer Scrooge.

El espectáculo es una celebración vibrante y emotiva, lleno de música, baile, actuación y, lo más importante, un profundo mensaje de amor, paz y generosidad, ideal para reflexionar en la época navideña. Está dirigido a un público amplio, incluyendo niños a partir de siete años, adolescentes, jóvenes y adultos.

Elenco artístico de Scrooge con parte de los colaboradores.

La temporada de “Scrooge, un cuento de Navidad” se llevará a cabo en dos importantes escenarios de la ciudad. Habrá tres funciones especiales en apoyo a diferentes causas, el 27 de noviembre, 8:00 p.m. para transporte y tratamiento de pacientes de los Hospitales Shriners, el 7 de diciembre, 10:00 a.m. para apoyo a diversas Casas Hogares, y el 14 de diciembre, 6:00 p.m. a beneficio del Programa Social Paso a Paso.

@eldiariohnd ¡IMPERDIBLE! 🌟 La obra que marca el inicio de la Navidad en el teatro sampedrano. ¡Vuelve un clásico! Proyecto Teatral Futuro presenta su octava temporada de "Scrooge, un Cuento de Navidad". Una historia de redención y esperanza que te tocará el corazón. @ptf293 ♬ sonido original – eldiariohn / Farah La Revista

Brindis por 70 años de legado del Centro Cultural Sampedrano
