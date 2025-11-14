¡Autenticidad y magia! Grisel y Juan José sellan su amor con una boda espectacular

San Pedro Sula. – Con una alegría desbordante, naturalidad y un espíritu divertido que los caracteriza, Juan José Sierra Urquía y Grisel María Cárcamo Fajardo, unieron sus vidas en matrimonio. La pareja escribió un nuevo y memorable capítulo en su historia de amor al darse el “sí, quiero” en una emotiva ceremonia celebrada en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe con la bendición del padre Alex Ramos. El enlace reflejó, al detalle, la auténtica esencia de ambas personalidades, resultando en una boda absolutamente mágica.

Elegancia Clásica en el “Sí, Quiero” de Grisel y Juan José José. / Foto Gerardo Barrera.

Grisel y Juan José, una promesa de Amor sellada con magia y alegría./ Foto Gerardo Barrera.

Tras la ceremonia religiosa, los salones Nazareth y Natividad del Club Hondureño Árabe se convirtieron en el telón de fondo para la recepción soñada por Grisel y Juan. Inspirados en una estética clásica y elegante, el montaje decorativo y la puesta en escena, a cargo de Fiestas y Más, transformaron la estancia en un ambiente idílico, diseñado meticulosamente para celebrar el amor de los recién casados.

Grisel y Juan José, auténticos e impecables en su gran noche de amor.

La apuesta decorativa fue concebida a partir del gusto exclusivo de la novia, quien eligió una paleta de tonalidades blancas inmaculadas con follajes verdes para crear una atmósfera de sofisticación. La ambientación fusionó armoniosamente centros de mesa altos y bajos, cristales, velas y una iluminación tenue que aportó un toque romántico, reflejando la más pura esencia de los novios.

La elegancia dominó la soñada recepción de Grisel y Juan José.

Fue una noche en la que Grisel y Juan brillaron con luz propia. Sus estilos personalizados les permitieron lucir sobrios e impecables. Grisel se decantó por un doble vestuario: el primero, un elegante ajuar con escote asimétrico, mangas largas y una amplia falda que culminaba en una majestuosa cola. Para la fiesta, optó por un segundo diseño más cómodo que le permitió compartir con libertad con todos sus invitados. Un estilismo de cabello pulcro y un maquillaje natural complementaron el look de la novia perfecta.

Romántico enlace de Grisel Cárcamo y Juan José Sierra.

Por su parte, Juan José apostó por un moderno smoking de tonalidad oscura con solapa satinada. Conjuntó su atuendo con una camisa blanca de etiqueta y un clásico corbatín negro, luciendo sumamente elegante para la ocasión.

Fotos El Diario HN / Hugo Díaz

Griselda Fajardo, Juan José Sierra y María de los Ángeles Urquía, padres de los novios.

Guadalupe Urquía y Kattia Alvarado.

Pamela Argeñal, Alejandra Urquía, Patricia Urquía y Georgette José.

Juan José Sierra, Pamela Argeñal y Yensi González.

Milton Sevilla y Josselyne López.

Martha Rodríguez, Fanny Velásquez y Andrea Fajardo.

David Teruel, Fabiola Well y Alejandro Calderón.

Valeria Fiallos y Bryan del Valle.

Sergio Bonilla y Kattia Alvarado-Bonilla.

Pio y Jeimmy Rivera.

Olga y Patyricia Urquía.

Mónica y José Ayala.

Maricely Cerros y Francis Handal.

Jenny y Oscar Arita.

José Luis y Ana Lucía Bolaños.

Martha Rodríguez y Héctor López.

Gabriela Sierra y Martín Morales.

Alejandra Sierra y Miguel Castillo.

Carlos Calix y Emma Sierra.