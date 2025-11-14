UTH con ISACA forjan alianza estratégica: Liderando la próxima era de innovación y ciberseguridad en Honduras

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) e ISACA Capítulo Tegucigalpa, firmaron una alianza estratégica de alto impacto tecnológico en el Salón Armenta de UTH San Pedro Sula, consolidando un compromiso por fortalecer y transformar la formación digital del país.

El convenio permitirá desarrollar iniciativas de formación especializada, investigación aplicada, certificaciones internacionales y proyectos orientados a las demandas del futuro digital, incluyendo ciberseguridad, auditoría de TI, inteligencia artificial entre otras. Además, UTH podrá optar a la acreditación para implementar programas oficiales de certificación ISACA, alineados con estándares globales.

El Msc. Fausto Mejía, director de Relaciones Académicas de ISACA, destacó que este convenio marca un avance significativo para el fortalecimiento del talento digital en el país: “Esta alianza abre un marco de oportunidades sin precedentes para la especialización de profesionales hondureños en áreas críticas como la ciberdefensa, la auditoría de TI, la gobernanza tecnológica y el análisis digital. ISACA reconoce el compromiso de UTH con la excelencia académica y se suma a su esfuerzo por elevar el estándar de la formación tecnológica en Honduras”.

En representación de sus respectivas instituciones, firmaron el convenio el Dr. Francis Jiménez , director de la Facultad de Ciencias de la Computación de la UTH, y el Msc. Fausto Mejía , director de Relaciones Académicas de ISACA.

Por su parte, el Dr. Francis Jiménez, director de la Facultad de Ciencias de la Computación de UTH, subrayó la relevancia estratégica del acuerdo: “Este convenio reafirma nuestra visión de formar profesionales con una preparación sólida, alineada con estándares internacionales y con las competencias que demanda la economía digital. Esta alianza nos permite fortalecer aún más la calidad académica de nuestros programas y potenciar la empleabilidad de nuestros egresados en un mercado global cada vez más competitivo”.

Asimismo, la Dra. Alelí Castro, Directora de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) de UTH, destacó la evolución tecnológica que la institución ha impulsado a lo largo de sus 40 años de trayectoria, así como el amplio programa de innovación, investigación aplicada y transformación digital que hoy posiciona a la universidad a la vanguardia en estas áreas.

UTH reafirma su compromiso con la evolución tecnológica mediante iniciativas estratégicas en inteligencia artificial, ciberseguridad, automatización y desarrollo innovador, consolidando un ecosistema académico que impulsa la investigación aplicada y la transformación digital.

El convenio tendrá vigencia indefinida y beneficiará directamente a docentes, estudiantes, profesionales y a la comunidad Alumni, facilitando el acceso a recursos especializados, certificaciones de clase mundial y redes internacionales de expertos en tecnología.

Con esta firma, UTH e ISACA lideran una nueva etapa de transformación digital en Honduras, impulsando talento, innovación y excelencia tecnológica para enfrentar los desafíos del futuro.