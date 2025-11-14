UCENM inaugura en San Pedro Sula Congreso Internacional sobre el impacto de la IA en la Justicia Penal

San Pedro Sula. Este viernes 14 de noviembre, la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM) dio inicio al Congreso Internacional: “El impacto de la inteligencia artificial en la justicia penal y la criminalística” en las instalaciones de Expocentro, en San Pedro Sula.

Este trascendental evento académico de vanguardia, diseñado para abordar la innovación tecnológica en el ámbito del derecho, comenzó con la bienvenida oficial a cargo del Máster Faustino Cerrato, Vicerrector de la UCENM, en representación de la Rectora Institucional, Abogada María Antonia Fernández de Suazo, quien resaltó la importancia de integrar los avances tecnológicos en la formación profesional y en la modernización de los sistemas de Educación Superior del país.

Máster Faustino Cerrato, Vicerrector de la UCENM.

La ceremonia inaugural incluyó un momento de reflexión con la oración a cargo del Abogado y Pastor Ángel Alfredo Andrade.

El programa de conferencias se organizó con la participación del destacado experto internacional, el Doctor en Derecho Jesús Rafael Vergara Padilla (Colombia), que ofreció una visión actual y especializada en su ponencia: “Líneas de investigación en el proceso penal con el apoyo de la inteligencia artificial”, ilustrando cómo estos avances están transformando profundamente el campo jurídico y la criminalística.

Doctor en Derecho Jesús Rafael Vergara Padilla.

El evento también contó con la participación del Director de la Policía Científica de Uruguay, Ivor Fernando Álvarez, quien compartió perspectivas sobre la aplicación de nuevas tecnologías en los procesos investigativos. Además, se presentó la importante intervención del Teniente Domingo Villarreal de Estados Unidos, quien ofreció una visión internacional sobre el uso de la inteligencia artificial en escenarios de seguridad y justicia.

Ivor Fernando Álvarez, Director de la Policía Científica de Uruguay.

Teniente Domingo Villarreal de Estados Unidos.

El evento tiene como objetivo generar espacios académicos de alto nivel para estudiantes y profesionales, fomentando el análisis y debate sobre el futuro de la justicia ante la revolución digital.

El Congreso Internacional continuará su jornada el día de mañana, sábado, reafirmando el compromiso de la UCENM con la excelencia y la relevancia académica.