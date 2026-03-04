Zendaya y Tom Holland: Los detalles de su boda secreta, al descubierto por su estilista

Los rumores comenzaron hace meses y ahora, por fin, se ha confirmado la boda de una de las parejas del momento

No asistieron a la gala de los SAG Awards, pero Zendaya y Tom Holland se convirtieron en los inesperados protagonistas de la alfombra roja.

¿El motivo? El estilista de la actriz y cantante, Law Roach, desveló que la pareja ya se había casado y que nadie se había enterado. “La boda ya ha ocurrido“, confesó dejando a todos boquiabiertos. “Os lo perdisteis”, añadió sin poder contener la risa. “¿Pero es verdad?”, le dijo el periodista de Access Hollywood, a lo que Roach respondió entre risas: “¡Es totalmente cierto!”.

Los rumores sobre un posible compromiso comenzaron durante los Globo de Oro, cuando Zendaya, de 29 años, fue vista luciendo un diamante en el dedo anular de la mano izquierda. Al día siguiente, 6 de enero, TMZ confirmó la noticia citando fuentes cercanas a la pareja. Ese mismo día, una fuente aseguró a People que el actor —también de 29 años— llevaba tiempo queriendo pedir matrimonio a la actriz. “Siempre ha estado loco por ella. Siempre supo que era la indicada”, señalaron desde su entorno, asegurando que: “Tienen algo muy especial”.

La palabra que lo confirmó todo

En septiembre de 2025, Holland rompió su silencio sobre el compromiso durante un evento con público. Cuando un reportero se refirió a Zendaya como su “novia”, el actor lo corrigió con una sola palabra: “Prometida”. La escena, que circuló ampliamente en redes sociales, consolidó lo que hasta entonces eran rumores.

Una historia que comenzó en el set

Los rumores de relación surgieron en 2016, cuando ambos coincidieron en el rodaje de Spider-Man: Homecoming. En aquel momento, tanto Zendaya como Holland insistieron en que su vínculo era estrictamente platónico. Sin embargo, en julio de 2017, una fuente declaró a People que habían comenzado un verso durante el rodaje de la película. Según ese testimonio, fueron extremadamente cuidadosos para mantener la relación en privado, viajaban juntos y trataban de pasar el mayor tiempo posible el uno con el otro.

Otra fuente agregó entonces que ambos son muy ambiciosos, que se retan mutuamente y, sobre todo, que comparten un sentido del humor muy similar. La confirmación oficial de su romance llegó en 2021, cuando la actriz de Euphoria y el actor de Avengers: Endgame fueron fotografiados besándose dentro de un carro.

Fama y privacidad

En noviembre de 2021, Holland habló con GQ sobre las dificultades de equilibrar la fama con la privacidad de su relación. “Uno de los inconvenientes de nuestra fama es que la privacidad ya no está realmente bajo nuestro control”, explicó.

Zendaya compartió una reflexión similar en la misma publicación, subrayando que amar a alguien es algo “sagrado” y especial, y que hay momentos que desearían mantener solo para ellos. Más recientemente, la actriz explicó que está aprendiendo a aceptar que su relación siempre tendrá un componente público. “No puedo dejar de ser una persona, vivir mi vida y amar a la persona que amo”, afirmó. “Se trata de proteger la paz y dejar que ciertas cosas sean tuyas, pero también de no tener miedo a existir”.

