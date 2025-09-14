Amanda Sofía Vargas celebra sus XV años con una fantástica velada

San Pedro Sula. – El restaurante El Molino se transformó en un escenario de ensueño para celebrar los 15 años de Amanda Sofía Vargas Portillo, una velada mágica llena de alegría, elegancia y emociones a flor de piel. Rodeada por el calor de su familia y sus amigos más cercanos, la cumpleañera brilló como la protagonista indiscutible de la noche.

Radiante y hermosa lució Amanda Sofía Vargas Portillo e su fiesta de XV años.

Fiesta mágica en honor a los 15 Años de Amanda Sofía.

La quinceañera hizo su entrada triunfal del brazo de su padre, Miguel Vargas, irradiando felicidad en cada paso. Un instante especialmente emotivo fue el simbólico cambio de zapatillas, un rito que marca el paso de niña a mujer. Padre e hija sellaron este momento con el tradicional Tiempo de Vals de Chayanne, un baile que capturó la ternura y el profundo amor que los une.

Padre e hija compartieron la pista al ritmo del clásico “Tiempo de Vals” un baile que simbolizó el profundo vínculo familiar.

La ceremonia del cambio de zapatillas marcó el emotivo rito de transición realizado por su padre Miguel Vargas.

La emoción continuó con un sentido brindis a cargo de su madre, Yolanda Portillo, quien dedicó unas conmovedoras palabras a su hija. Todos los presentes se unieron a las felicitaciones, elevando sus copas y compartiendo sus mejores deseos para la vida que recién comienza para Amanda Sofía.

Amanda Sofía con sus padres Yolanda Portillo y Miguel Vargas.

El resto de la noche se desbordó en música y risas. Los invitados llenaron la pista de baile, celebrando en un ambiente festivo y animado. Para Amanda Sofía, cada segundo fue un recuerdo imborrable, una noche que vivirá para siempre en su corazón como el inicio de una nueva etapa.

Amanda Sofía Vargas brinda con su padre Miguel Vargas.

Yolanda Portillo con su bella hija Amanda Sofía.

Amanda Sofía con sus padres Yolanda Portillo y Miguel Vargas y su hermano.

Nelly Rosa, Alberto Portillo, Benjamín y Natalia Portillo con Amanda Sofía Vargas.

Vanessa Zornitta, Amanda Sofía Vargas y Claudia Suazo.

Amanda Sofía con sus abuelos Lidia Madrid y Miguel Vargas.

Valentina, Adela Yessenia, Paola y Yolanda Portillo.

Aarón Vargas, Brayan Vargas, Amanda Sofía Vargas, Dina Rivera y Adrián Vargas.

Fernando Torres, María Elena Vargas, Amanda Sofía Vargas, Morris Torres y Melissa Torres.