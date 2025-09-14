Amanda Sofía Vargas celebra sus XV años con una fantástica velada

San Pedro Sula. – El restaurante El Molino se transformó en un escenario de ensueño para celebrar los 15 años de Amanda Sofía Vargas Portillo, una velada mágica llena de alegría, elegancia y emociones a flor de piel. Rodeada por el calor de su familia y sus amigos más cercanos, la cumpleañera brilló como la protagonista indiscutible de la noche.
La quinceañera hizo su entrada triunfal del brazo de su padre, Miguel Vargas, irradiando felicidad en cada paso. Un instante especialmente emotivo fue el simbólico cambio de zapatillas, un rito que marca el paso de niña a mujer. Padre e hija sellaron este momento con el tradicional Tiempo de Vals de Chayanne, un baile que capturó la ternura y el profundo amor que los une.
La emoción continuó con un sentido brindis a cargo de su madre, Yolanda Portillo, quien dedicó unas conmovedoras palabras a su hija. Todos los presentes se unieron a las felicitaciones, elevando sus copas y compartiendo sus mejores deseos para la vida que recién comienza para Amanda Sofía.
El resto de la noche se desbordó en música y risas. Los invitados llenaron la pista de baile, celebrando en un ambiente festivo y animado. Para Amanda Sofía, cada segundo fue un recuerdo imborrable, una noche que vivirá para siempre en su corazón como el inicio de una nueva etapa.