Henry Cavill se lesiona y retrasa el rodaje de “Highlander”

El actor Henry Cavill ha sufrido una grave lesión mientras se preparaba para su papel en la nueva versión de Highlander, lo que ha provocado un retraso en el inicio de la producción.

La filmación, que estaba programada para comenzar a finales de 2025, ha sido pospuesta para principios de 2026. Aunque no se ha revelado el alcance ni la gravedad de sus heridas, su incidente ha puesto en pausa temporal uno de los proyectos más esperados de la próxima década.

​¿Qué fue lo que realmente sucedió?



A pesar de que los estudios de Amazon MGM, el director o los representantes del actor no han revelado cuál fue la causa o la gravedad del asunto, es evidente que el accidente fue lo suficientemente grave como para cambiar la fecha de inicio del rodaje.

Se sabe que la lesión ocurrió durante el intenso entrenamiento físico que requiere la película. Esto, sin duda, ha preocupado a los productores, que han priorizado la salud del actor sobre el calendario de producción.

Un universo de guerreros inmortales, ¿De qué va la nueva película de Henry?



La película, la cual es un remake del clásico de culto de 1986, se centra en una guerra milenaria entre guerreros inmortales que se enfrentan en duelos a muerte con espadas.

El objetivo es cortar la cabeza de su oponente, ya que es el único modo de acabar con ellos. El último inmortal en pie, que en este caso será interpretado por Henry Cavill en su papel de Connor MacLeod, obtendrá un poder supremo.

La película está dirigida por Chad Stahelski, la mente detrás de la franquicia de John Wick, quien ha expresado su deseo de expandir esta historia con una posible serie de televisión.

Además de Henry Cavill, la película contará con un elenco de alto calibre que incluye a Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou y Max Zhang.

El compromiso extremo de Henry Cavill para sus actuaciones



Dada la premisa de la película, el entrenamiento físico que debe seguir Henry Cavill es de alto rendimiento. El actor, conocido por su dedicación extrema a los personajes que interpreta, estaba inmerso en un riguroso régimen para estar a la altura de las exigencias del papel.

Este nivel de compromiso no es nuevo para él. Para su icónico papel como Superman, Cavill se sometió a un régimen de ejercicio y dieta que lo transformó por completo, y para Geralt de Rivia en la serie de Netflix The Witcher, él mismo realizó la mayoría de sus propias acrobacias y se preparó para dominar el manejo de la espada.

Su lesión en el set de Highlander es una muestra más de la seriedad con la que se toma sus papeles, a pesar de los riesgos que conllevan.

La “maldición” detrás de la producción

El incidente de Henry Cavill, aunque desafortunado, se suma a una historia de obstáculos de producción que han acompañado a la franquicia de Highlander a lo largo de los años.

La película original enfrentó un recibimiento inicial tibio por parte de la crítica, y las secuelas y series de televisión a menudo han sido criticadas.

La nueva versión ha estado en desarrollo durante más de una década con múltiples directores y guionistas involucrados. Este nuevo contratiempo, aunque inesperado, parece ser parte de una tradición desafiante para esta saga.

El retraso del inicio del rodaje significa que los fans tendrán que esperar un poco más para ver a estas estrellas en acción, pero el compromiso del equipo es ofrecer una producción de alta calidad que haga justicia al legado de Highlander.

