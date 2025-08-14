Anuncian Bingo Turístico SPS 2025: una noche de diversión con causa

San Pedro Sula. – La Ciudad Industrial se prepara para una noche de diversión con un propósito noble. La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH-SPS) y el Buró de Convenciones de San Pedro Sula, anuncian el Bingo Turístico SPS 2025, un evento que busca recaudar fondos para el Museo de Antropología e Historia de San Pedro Sula. La cita es el jueves 11 de septiembre de 2025, a partir de las 6:00 p.m., en los salones Napoleón 6 y 7 del Centro de Convenciones del Hotel Copantl.

Los organizadores del Bingo Turístico SPS 2025 anunciaron que este año vienen con muchos premios y sorpresas.

Como cada año, el bingo promete una velada llena de camaradería y emoción. Los participantes tendrán la oportunidad de ganar fantásticos premios, incluyendo pasajes aéreos, estadías en resorts y hoteles, y certificados de consumo en restaurantes, con opciones de alcance internacional. Esto es posible gracias al generoso apoyo de colaboradores que, año tras año, se suman a la causa.

Ana Morales, presidenta de presidenta de CANATURH SPS.

Esta edición cuenta con el respaldo del Instituto Hondureño de Turismo como patrocinador oficial, lo que subraya la importancia del evento para el sector turístico de la región.

Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones de San Pedro Sula.

Un pilar cultural que necesita su ayuda

El Museo de Antropología e Historia es un pilar en la preservación de la herencia cultural de la ciudad de San Pedro Sula. Ana Morales, presidenta de CANATURH SPS, lo calificó como uno de los productos turísticos más importantes de la ciudad, mientras que Guillermo Orellana, presidente del Buró de Convenciones, destacó el compromiso de su organización en beneficiar a una institución tan insigne.

Gabriel Martínez, vicepresidente de la Junta Directiva del Museo de Antropología e Historia.

Gabriel Martínez, vicepresidente de la Junta Directiva del museo, expresó su profundo agradecimiento por el apoyo y animó a todos a participar. Los fondos recaudados serán cruciales para mejorar las instalaciones y los programas educativos que el museo ofrece a jóvenes, adultos y turistas.

¿Cómo participar?

La tarjeta para participar tiene un costo de L 550.00 e incluye entrada, bocadillos, refresco ilimitado y un cartón de juego. Pueden adquirirlas en las oficinas de CANATURH SPS, el Buró de Convenciones de SPS o en el mismo Museo de Antropología e Historia.

Para más detalles, puede contactar vía WhatsApp a los números +504 95450548 o +504 95717741. ¡No se quede sin su tarjeta y apoye la conservación de la historia y cultura de San Pedro Sula!