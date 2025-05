Así se vistieron las estrellas en la Met Gala 2025

El pasado lunes, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York vuelve a convertirse en sede de uno de los acontecimientos más visibles del año en la intersección entre moda y cultura.

La Met Gala, que cada primer lunes de mayo concentra la atención del mundo fashionista, marca el inicio de una nueva exhibición del Costume Institute.

Con su habitual despliegue de figuras de la música, el cine, la moda y el deporte, la gala reúne a celebridades, diseñadores y estilistas sobre la alfombra roja, que se transforma por una noche en un escenario de glamour global.

En esta edición, el eje temático se orienta hacia la influencia de la sastrería negra, con un foco explícito en sus dimensiones estéticas, políticas y culturales.

La muestra central de esta edición, titulada “Superfine: Tailoring Black Style”, explora la figura del dandi negro como símbolo de resistencia estética y política, tomando como referencias el ensayo “Las características de la expresión negra” de Zora Neale Hurston y el libro “Esclavos de la Moda: Dandismo negro y el estilismo de la identidad diaspórica negra” de Mónica Miller.

Los diseñadores Javier Saiach, Gabriel Lage y Marcelo Giacobbe analizaron cada look y compartieron su opinión sobre la ostentosa gala.

Todos los looks de las celebridades en la alfombra de la Met Gala 2025

Pharrell Williams

Javier Saiach analizó el look de Pharrell Williams: “Sobrio, correcto y peligrosamente olvidable. Muy, diría yo. El blazer texturado de doble abotonadura tiene cierta gracia artesanal, pero el pantalón ancho y corto desequilibra la proporción y achata la figura. Un ‘ni’: un look que cumple sin arriesgar, en una noche donde la moda pide más que ser sobrio”.

Anna Wintour

Con respecto al paso de Anna Wintour por la alfombra de la Met Gala, Lage apuntó: “Una muestra perfecta del leitmotiv de la gala: la sastrería masculina, en este caso combinada con un lencero notable y un anticipo de lo que se impone, la revalorización tanto de la sastrería como de la alta costura, en hombre y mujer. Lo hecho a medida parece ser el eje más relevante de esta edición, y en este equipo hay un claro ejemplo de ello. Anna Wintour lleva un trabajo impecable, uno de los mejores looks que se le vio“.

Miley Cyrus

“Me encanta. Dark y rockera: es definitivamente su look. La combinación croco y cadenas en el cuello con el pelo tirante es súper punk”, postuló Giacobbe sobre Miley Cyrus y su look.



Rihanna

Rihanna, quien espera a su tercer hijo, llegó a la Met Gala con un look con referencias a la sastrería clásica masculina, compuesto por una chaqueta corta tipo smoking en negro, camisa blanca, y una falda larga de rayas diplomáticas que se ajustó al vientre para realzar su embarazo. La falda incorporó una estructura escultórica asimétrica en la parte trasera, con drapeados voluminosos que recordaron tanto a una cola como a un lazo desarmado.

Sydney Sweeney

“Un vestido estelar en negro, bordado con brillos, acompaña la figura con elegancia retro. El escote le da un giro sensual y desafiante. La silueta es perfecta, el peinado meticuloso suma teatralidad, y el collar joya eleva la apuesta. Es un homenaje al glamour de antaño, con lenguaje contemporáneo. Impecable“, opinó Saiach sobre el look de Sydney Sweeney.

Kim Kardashian

Kim Kardashian pasó por la Met Gala con un vestido de cuerpo entero confeccionado en un material que imitaba la textura del cuero repujado, con patrón tipo cocodrilo. El diseño tuvo una silueta sirena, ajustado hasta las rodillas y con una cola que se extendía hacia atrás. El frente del vestido presentó un escote corazón estructurado con hombros caídos, mientras que la parte posterior dejó la espalda completamente descubierta, con tiras cruzadas que mostraban la cintura y generaban un efecto de recorte tipo corset.

Willy Chavarria y Maluma

El diseñador Willy Chavarria y Maluma posaron juntos en la gala. El primero lució un traje en satén rosa claro, de chaqueta amplia con solapas pronunciadas y pantalón de corte recto. El cantante, en tanto, optó por un conjunto texturizado en tonos verde esmeralda y azul petróleo, con abrigo largo de cuello alto y pantalón ancho, ambos del mismo tejido de acabado iridiscente.

Lewis Hamilton

“Lo de Lewis Hamilton es increíble. Tiene una solapa refinada, trabajada de una manera muy especial. El traje está ornamentado. Los ornamentos no son cargados: le dan una distinción absoluta, le otorgan modernidad. Esta sastrería es maravillosa e impecable”, consideró Lage.

Shakira

“Me encanta Shakira en rosa, con un look que deja ver sus curvas. La capa se ve majestuosa. Ella siempre logra, a pesar de usar un look exagerado, equilibrarlo con un pelo y make up natural”.

Dua Lipa

La cantante Dua Lipa pasó con un vestido negro semitransparente con escote en V y detalles en pedrería a lo largo del torso. La parte inferior de la prenda combinó un faldón de tul que caía hasta el suelo con una estructura corta cubierta de plumas negras, ceñida a la cintura.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter eligió un body sastre marrón con solapas, doble hilera de botones plateados y estructura tipo frac, del que descendía una larga cola en dos partes que se extendía por el suelo. La prenda dejó las piernas al descubierto.

Coco Jones

Al observar el look de Coco Jones, Saiach dijo: “Un look inolvidable, bordado en marfil. El conjunto, compuesto por saco con cola y pantalón, funciona como un manifiesto de opulencia justificada por un lugar que merece ser visto. El bordado cristalino, suave y con una ejecución impecable, refuerza la estructura imperial del abrigo. El peinado moderno, con una trenza infinita, construye un personaje imposible de olvidar. El escote profundo y las joyas de lapislázuli y brillantes equilibran sensualidad y protagonismo. Una costura con alma y con poder”.

Demi Moore

En relación a Demi Moore, Giacobbe describió: “Me encanta que, fiel a la gala, apostó por la fantasía pero al mismo tiempo sin dejar de ser ella. El juego de líneas que se convierten en una curva es una apuesta totalmente arquitectónica”.

Nicki Minaj

La cantante Nicki Minaj llevó un conjunto que reinterpretó el traje sastre en clave escultural y de alta costura. La parte superior consistió en una chaqueta entallada con pinzas marcadas, solapa angosta y bolsillos con tapeta, confeccionada en tela de rayas diplomáticas en azul marino y blanco. La parte inferior fue una falda de silueta sirena hecha del mismo tejido, con rayas dispuestas en distintas direcciones que generaron volumen arquitectónico en el ruedo.

Teyana Taylor



Lage planteó sobre el look de Teyana Taylor: “Indudablemente, un trabajo maravilloso en este equipo, que tiene una mezcla que seguramente contarán después. Yo siempre digo que cada equipo va a tener una historia y la tiene que contar quien lo lleva y su diseñador. Nosotros podemos imaginar, pero lo mejor es que lo cuente su diseñador. Tiene una historia, sin duda”.

J Balvin y Valentina Ferrer

J Balvin y su esposa Valentina Ferrer. Ella llevó un vestido marrón con lunares blancos, de escote profundo y estructura rígida tipo columna, con una sobrefalda negra que se extendía desde la cintura hasta el suelo, creando una silueta de líneas elegantes. Completó el look con labios rojos, ondas suaves en el cabello suelto y una pulsera brillante en la muñeca izquierda.

Él vistió un traje en tono rosa pastel compuesto por saco cruzado, chaleco, camisa blanca y corbata satinada, acompañado por un sombrero vaquero del mismo color.

Nicole Kidman

“Nicole Kidman es de lo mejor que vi esta noche -remarcó Giacobbe. Remite a los años 50, pero contemporánea. El pelo y make up junto a la joyería es perfección”.

Kendall Jenner

Kendall Jenner llevó un conjunto de sastrería gris oscuro compuesto por chaqueta entallada de escote profundo en V y falda lápiz a juego. La chaqueta presentó pinzas marcadas en la zona del busto y los hombros, que estructuraron la silueta y acentuaron la cintura, con un diseño que remató en una ligera peplum sobre la cadera.

Rosalía

Rosalía posó con un vestido largo blanco, de silueta entallada y minimalista, con cuello cerrado, hombros estructurados y una falda que se ajustó a las caderas y se expandió hacia una pequeña cola. El diseño, confeccionado en un tejido liso sin adornos visibles, acentuó la figura con un efecto de escultura corporal y sutiles frunces en la parte inferior que añadieron movimiento.

Anne Hathaway

Anne Hathaway llevó una camisa blanca de algodón de corte clásico con cuello amplio y mangas ligeramente abullonadas, fajada dentro de una falda larga de silueta tubo, confeccionada en tejido con franjas alternadas de textura metalizada negra y plateada. “En una sola frase: ‘American chic’. Parece su personaje de The Devils Wear Prada. Una perfección”.

Madonna

Madonna llevó un traje de sastrería en tono marfil compuesto por pantalón de pinzas de pernera ancha y chaqueta cruzada con solapa ancha y botones al tono. Debajo vistió camisa blanca de cuello cerrado, fajín y una flor blanca prendida al saco como único adorno destacado.

Diana Ross

Para Saiach, la de Diana Ross fue una aparición que rozó lo performático: “Es casi una instalación viva. Con un vestido blanco con detalles plateados y una cola interminable, bordado en cascadas y rematado en plumas, Diana parece no caminar, solo flotar. El sombrero XXL me hace ruido, tanto como para parecer de un teatro de revista. Ella es fantástica y su cabello es icónico”.

Bad Bunny

Giacobbe apuntó sobre Bad Bunny: “Personalmente no me gusta. Demasiados elementos. Sí me encanta cómo le quedan los lentes con el gorro. Los guantes están de más”.

Wendi Murdoch

Lage analizó sobre Wendi Murdoch: “Creo que hay muchas estrellas y diseñadores que han entendido absolutamente el leitmotiv de la gala, y me parece que Wendi es una de ellas. Es impresionante el trabajo que tiene. Tiene realmente lo que pide la asistencia a la gala, con un trabajo fabuloso también de bordados, apliques y una artesanía que realmente es fabulosa. La mezcla de dos colores se va a ver mucho en las pasarelas. También los oros, que siguen ya transformados en un clásico, y un trabajo muy bueno. El lujo absoluto que vuelve y que deja de ser exagerado y rutilante, aunque esto tiene lo suyo, pero el lujo real de esto es la artesanía”.

Gigi Hadid

Al ver la elección de Gigi Hadid para la gala, Saiach destacó: “Alejada de la premisa de la noche y con un look digo del old Hollywood, Gigi irrumpe la alfombra azul con flores con vestido metalizado y bordado en cristales que drapea el cuerpo a la perfección. El peinado en ondas y rollos frontales remite al cine de los años 40, elevando el conjunto a una dimensión como casi una Veronica Lake del 2025. Brilla, pero no deslumbra con algo nuevo y moderno. Hay intención y archivo, pero a mi parecer es obvio y aburrido”.

Pamela Anderson

“Entiendo el look natural en make up y pelo, soy creyente que la beneficia y le queda casi siempre increíble. Pero no esta vez, el flequillo es un ‘no’. El vestido impecable y simula a la perfección los cuerpos de las sirenas del cine de los años 50″, repasó Giacobbe en relación a Pamela Anderson.

Audra McDonald

“Un vestido en seda. Con el mismo detalle de los accesorios que van cayendo sobre el vestido. Dan una línea de altura, de silueta, de tallo, que estiliza muchísimo. Con una capa con unos volantes increíbles en la saliente. Lo que la abraza son unos volantes maravillosos, en un satén más rígido si no me equivoco, con una trama de estampado al que han bordado desde la línea de cadera hacia abajo, hacia la cola. Tiene bordados muy especiales, también con un trabajo maravilloso”, repasó Lage con respecto al look de Audra McDonald.

Sarah Snook

Saiach describió la elección de Sarah Snook para la gala: “Una villana de cuento que se viste con estructura. El saco entallado satinado, las solapas de sastre y la falda forrada en rojo sangre componen un personaje de ópera: mitad viuda, mitad institutriz de Hogwarts. Las joyas colocadas como medallas completan una estética que parece salida de un film de Tim Burton o Potter”.

Kara Young

“O las mangas o el gorro. Yo hubiera dejado el gorro y sin mangas un chaleco, por que el color le queda espectacular con su piel”, afirmó Giacobbe al ver a Kara Young.

Zendaya

Giacobbe aprobó el look de Zendaya: “Puros años 70s. Me recuerda a los looks usados por Bianca Jagger. Es un gol”.

Mona Patel

En tanto, Lage valoró la elección de Mona Patel: “Mona Patel es maravillosamente increíble. Está trabajado. El pegado de las mangas: las mangas están trabajadas de una manera antigua. Tienen todo un bies que seguramente es en lana o en algo similar en toda la terminación, porque esa manga vuela de la manera que vuela y tiene volumen a nivel salida. Ojales hechos a mano, un corset absolutamente mezclado entre lo femenino y lo masculino, totalmente bordado en piedras, y una superposición de pantalón muy clásico con una falda que es como la continuación de un smoking. Un accesorio increíble, moderno. Es realmente fabulosa. La mezcla me parece impresionante”.

“Tiene un zapato absolutamente clásico, nada impresionante. La vuelta también de este tipo de sombreros que desde el ’95 aproximadamente no se veían y son fabulosos. Completando, este look es único. Pocas joyas. El accesorio es el bolso, que es magnífico”, añadió Lage.

Lana del Rey

La artista Lana del Rey pasó por la gala con un vestido de dos materiales en tono negro. La parte superior, de terciopelo ajustado con manga larga, presentó un lazo grande sobre el hombro derecho, de donde colgó una cinta de la misma tela. La parte inferior del diseño consistió en una voluminosa falda de satén estructurado con amplios pliegues, que se extendió en forma de campana hasta el suelo.

Venus Williams

“Su llegada al MET indica disciplina, impacto cultural y estilo -enfatizó Saiach al ver el paso de Venus Williams por la gala- En un uniforme de realeza atlética, Venus se presenta con un vestido-capa verde profundo, inglés, con detalles en lentejuelas oscuras y falda plisada corta. Cruza lo deportivo, dándole un look ceremonial con el volumen. La estructura recuerda a una heroína, pero con una ejecución sobria y sin exageraciones. Los zapatos refuerzan su postura: cómoda en el poder, sin necesidad de ostentar altura, que es precedida por quien ella es”.

Walton Goggins

Giacobbe resaltó que el look de Walton Goggins fue “en el marco de la Met y lo tiene permitido: el juego de falda y saco extra largo adaptando los juegos de mordería como patrón gráfico es genial”.

Jenna Ortega

Jenna Ortega llevó un vestido de silueta columna confeccionado íntegramente con placas metálicas plateadas dispuestas en franjas verticales. El diseño, sin tirantes, presentó un escote profundo en forma de “V” estructurado, que remarcó la rigidez del material. Las placas, unidas por remaches visibles, generaron un efecto de armadura que cubrió el cuerpo con precisión geométrica.

Más looks de la Met Gala 2025

Deborah Roberts

Joey King

La La Anthony

Justice Smith

Sora Choi

Gustav Magnar Witzoe

Precious Lee

Kylie Jenner

Con información de Infobae