Bautismo de Dalton John IV: Una celebración de fe y familia

San Pedro Sula. – El pasado domingo 16 de noviembre fue un día de gran júbilo y espiritualidad para la familia Barrosse-Núñez, con la celebración del bautismo de su primer heredero, el pequeño Dalton John Barrosse Núñez.

Annie Núñez-Barrosse con Dalton John IV.

La solemne ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia María Reina del Mundo, donde el padre Carlos Mejía ofició el sagrado sacramento. En un emotivo acto, el pequeño Dalton John IV fue recibido como un nuevo cristiano.

El pequeño Dalton John Barrosse Núñez durante su bautizo. El padre Carlos Mejía oficia el solemne acto.

La fe cristiana y los valores que guiarán la vida de Dalton John IV contarán con el respaldo de sus tíos como padrinos: Rollan Barrosse y Andrea Núñez. Ambos se comprometieron a velar por el desarrollo espiritual del pequeño, acompañando a sus padres en esta importante tarea.

Doris Peña de Barrosse, Annie Núñez de Barrosse, Dalton John y Dalton Barrosse con Dalton John IV .

Luz Marina Donaire, Annie Núñez-Barrosse, Dalton John Barrosse y Andrea Núñez.

El nuevo cristiano es el hijo amantísimo del joven matrimonio conformado por Dalton John Barrosse y Annie Núñez-Barrosse, quienes convocaron a sus familias y a su círculo social más allegado para compartir la alegría de este significativo acontecimiento.

Dalton Barrosse y Doris Peña de Barrosse con su nieto Dalton John IV.

Posterior a la misa bautismal, los anfitriones ofrecieron un elegante almuerzo en el restaurante Cima, un ágape minuciosamente planeado por los padres del pequeño.

La celebración destacó por la delicada ornamentación a cargo de Susana Prieto, quien logró transformar tanto la iglesia como el restaurante en el escenario ideal para conmemorar esta nueva etapa. La decoración lució en perfectos tonos azul y blanco, complementada con frescas flores, creando un ambiente de impecable sincronía que tuvo como broche de oro un hermoso pastel.

Los Barrosse-Núñez dispusieron de esta elegante recepción en honor a Dalton John IV, quien, desde su primer día como cristiano, es educado bajo los principios de Dios, con la confianza y el respaldo de sus padres, familiares, padrinos y gentiles amistades para que sea un niño de bien.

César Pío Santos, Norma Leiva de Santos, Annie Núñez de Barrosse, Dalton John Barrosse.

Norma Leiva de Santos con el pequeño Dalton John IV.

Fabiola Monterroso-Panting, Laurie López-Panting y Rose Jabbour.

Walid Jabbour, Dalton y Doris Barrosse, Alicia Susana Prieto, Constantino Marinakys, Harry y Susana Panting y Rita Barrosse de Jabbour.

Maritza Pineda de Villela y Roberto Villela.

Daniel Bueso y Joaquin Prieto Kafaty.

Rollan Barrosse y Andrea Núñez.

Dalton Barrosse, Joaquin Prieto, César Pío Santos.

Norma Leiva de Santos, Doris Peña de Barrosse, Annie Núñez de Barrosse, Maritza Pineda de Villela.