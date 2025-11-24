lunes, noviembre 24, 2025

Top 5

Más Noticias

Empresarios de Cortés y Salvador Nasralla dialogan sobre economía y democracia

CiudadPolitica
El Diario HN
Autor: El Diario HN
2 min.
Empresarios de CCIC dialoga con candidato presidencial Salvador Nasralla sobre el futuro del país.

San Pedro Sula. – El candidato presidencial del Partido Liberal presentó ante el sector empresarial de Cortés sus ejes de gobierno, prometiendo ser un aliado del emprendimiento y priorizar la transparencia y el desarrollo económico nacional.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) reafirmó su compromiso con el diálogo plural al desarrollar un encuentro institucional con el candidato presidencial Salvador Nasralla, en el marco de su campaña “Si Votas, Ganamos Todos”.

El aspirante presidencial Liberal, Salvador Nasralla, presentó los principales ejes de su visión de gobierno.

Durante su reunión con miembros de Junta Directiva y agremiados de la CCIC, el candidato Nasralla presentó los principales ejes de su visión de gobierno. Destacó la relevancia estratégica que tiene el departamento de Cortés para el desarrollo económico nacional y subrayó que reconoce plenamente el papel del sector empresarial en la generación de empleo, inversión y dinamismo productivo.

Asimismo, expresó que su gobierno será un aliado del sector emprendedor, promoviendo condiciones para impulsar nuevas iniciativas y fortalecer las ya existentes. Señaló además que, de llegar a la Presidencia, su administración atenderá por igual a todos los hondureños, independientemente de su afinidad política, priorizando la transparencia, el respeto institucional y la igualdad de oportunidades.

La CCIC considera fundamental abrir espacios que permitan conocer de primera mano las distintas visiones, escuchar los planteamientos de cada candidatura y fomentar un ambiente de intercambio respetuoso, orientado a fortalecer la confianza en las instituciones. Para la Cámara, estos encuentros contribuyen a elevar la calidad del debate público y permiten que los ciudadanos tengan acceso directo a propuestas claras y contrastables.

El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, reiteró que el desarrollo sostenible requiere un marco de libertad económica, seguridad jurídica y respeto a la iniciativa privada, condiciones indispensables para impulsar la inversión responsable y la generación de empleo digno. La institución subraya que la madurez democrática, la transparencia y el respeto al proceso electoral son esenciales para la estabilidad y el futuro del país.

La CCIC hace un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio este 30 de noviembre, participando de manera informada y consciente en un proceso que definirá el rumbo de Honduras, tal como lo ha ratificado en su campaña “Si votas, ganamos todos”.

Previous article
Bautismo de Dalton John IV: Una celebración de fe y familia
Next article
UTH fortalece su liderazgo académico con el lanzamiento oficial de dos maestrías en Psicología
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

UTH fortalece su liderazgo académico con el lanzamiento oficial de dos maestrías en Psicología

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Tecnológica de Honduras...

Bautismo de Dalton John IV: Una celebración de fe y familia

Destacada 0
San Pedro Sula. - El pasado domingo 16 de...

UTH rinde homenaje a la excelencia, la valentía y el espíritu de superación en su ceremonia de graduación en SPS

Empresas 0
San Pedro Sula. - La Universidad Tecnológica de Honduras...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.