Empresarios de Cortés y Salvador Nasralla dialogan sobre economía y democracia

San Pedro Sula. – El candidato presidencial del Partido Liberal presentó ante el sector empresarial de Cortés sus ejes de gobierno, prometiendo ser un aliado del emprendimiento y priorizar la transparencia y el desarrollo económico nacional.

La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) reafirmó su compromiso con el diálogo plural al desarrollar un encuentro institucional con el candidato presidencial Salvador Nasralla, en el marco de su campaña “Si Votas, Ganamos Todos”.

El aspirante presidencial Liberal, Salvador Nasralla, presentó los principales ejes de su visión de gobierno.

Durante su reunión con miembros de Junta Directiva y agremiados de la CCIC, el candidato Nasralla presentó los principales ejes de su visión de gobierno. Destacó la relevancia estratégica que tiene el departamento de Cortés para el desarrollo económico nacional y subrayó que reconoce plenamente el papel del sector empresarial en la generación de empleo, inversión y dinamismo productivo.

Asimismo, expresó que su gobierno será un aliado del sector emprendedor, promoviendo condiciones para impulsar nuevas iniciativas y fortalecer las ya existentes. Señaló además que, de llegar a la Presidencia, su administración atenderá por igual a todos los hondureños, independientemente de su afinidad política, priorizando la transparencia, el respeto institucional y la igualdad de oportunidades.

La CCIC considera fundamental abrir espacios que permitan conocer de primera mano las distintas visiones, escuchar los planteamientos de cada candidatura y fomentar un ambiente de intercambio respetuoso, orientado a fortalecer la confianza en las instituciones. Para la Cámara, estos encuentros contribuyen a elevar la calidad del debate público y permiten que los ciudadanos tengan acceso directo a propuestas claras y contrastables.

El Presidente de la CCIC, Karim Qubain, reiteró que el desarrollo sostenible requiere un marco de libertad económica, seguridad jurídica y respeto a la iniciativa privada, condiciones indispensables para impulsar la inversión responsable y la generación de empleo digno. La institución subraya que la madurez democrática, la transparencia y el respeto al proceso electoral son esenciales para la estabilidad y el futuro del país.

La CCIC hace un llamado a la ciudadanía a ejercer su derecho al sufragio este 30 de noviembre, participando de manera informada y consciente en un proceso que definirá el rumbo de Honduras, tal como lo ha ratificado en su campaña “Si votas, ganamos todos”.