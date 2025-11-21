sábado, noviembre 22, 2025

Top 5

Más Noticias

UTH rinde homenaje a la excelencia, la valentía y el espíritu de superación en su ceremonia de graduación en SPS

Empresas
El Diario HN
Autor: El Diario HN
3 min.
UTH entrega al país una nueva generación de profesionales en acto solemne.

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró el jueves 22 de noviembre una emotiva y solemne ceremonia de graduación en su Campus Central en San Pedro Sula, un acto que reunió a autoridades académicas, familias y a cientos de nuevos profesionales que culminaron con éxito una de las etapas más importantes de su vida académica.

Presidiendo la Ceremonia. Don Roger D. Valladares, presidente de la UTH, junto a las autoridades universitarias en la mesa principal del acto de graduación.

La ceremonia inició a las 10:00 de la mañana con un mensaje de bienvenida que resaltó la disciplina, la constancia y el espíritu de superación de los graduandos, quienes ingresaron al recinto entre aplausos, simbolizando años de esfuerzo, sacrificio y sueños cumplidos.

Tras la invocación a Dios y la entonación del Himno Nacional, la ceremonia avanzó con palabras profundamente emotivas del representante estudiantil y del Rector General de la UTH, quienes destacaron el compromiso de la institución con la formación de profesionales íntegros, preparados para enfrentar los retos del país y transformar su entorno con visión y liderazgo.

Doctor Javier Mejía, Rector General de la UTH.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue el mensaje especial del Dr. Nolasco, quien dedicó palabras cargadas de esperanza y fortaleza para los nuevos profesionales, invitándolos a caminar con determinación, principios y valentía hacia los caminos que hoy se abren ante ellos.

Dr. Cristian Manuel Nolasco.

Durante el evento, UTH destacó un emotivo reconocimiento a la valentía y nobleza de dos miembros de la Policía Nacional: Master Kevin Pérez y Doctor Cristian Nolasco, quienes se han destacado por su compromiso con la vida, el servicio y la protección de los más vulnerables.
Su ejemplo se levantó como un faro de inspiración para toda la comunidad universitaria y para los graduandos, quienes vieron en ellos un recordatorio de que la grandeza se construye desde el valor, el sacrificio y el amor al prójimo.

Honor Póstumo. Los padres del policía fallecido Kevin Pérez (QEPD) reciben conmovidos el título de Maestría de su hijo, en un homenaje a su esfuerzo y legado académico.

Asimismo, se recordó con profundo respeto la memoria del Máster Kevin Pérez (QDDG), quien ofrendó su vida en un acto heroico para salvar a unos pequeños. Su legado quedó grabado en los corazones de los presentes como un testimonio de entrega y humanidad que trasciende el tiempo.

La entrega de títulos se extendió hasta el mediodía, marcando el momento más esperado para los graduandos y sus familias. Cada diploma recibido no solo representó un logro académico, sino también el reflejo de noches de estudio, desafíos superados y el inquebrantable respaldo familiar.

Don Roger D. Valladares, presidente de la UTH

El Presidente de UTH, Don Roger D. Valladares, ofreció un mensaje llevó de inspiración y de simpatía en el acto de reconocimiento a la excelencia académica, recordando a los nuevos profesionales que los grandes sueños se alcanzan con disciplina, ética y pasión.

La ceremonia finalizó entre aplausos, abrazos y sonrisas. UTH felicitó a cada graduando por su perseverancia y les animó a continuar avanzando con valentía y visión hacia un futuro lleno de oportunidades.

Con esta celebración, la UTH reafirma su misión de formar líderes que transformen a Honduras con honor, dedicación y excelencia.

Excelencia Académica
Pregrado: Primer lugar María Isabel Martínez Membreño.(Lic Turismo), Segundo lugar Jensy Lorena Villafranca Navarro (Ing. En computación)

Postgrado: Primer lugar Lucy Guadalupe Leiva Hernández (Mae. Recursos Humanos), Segundo lugar Doris Melissa Cruz Licona (Mae. En Recursos Humanos.

Previous article
Fátima Bosch: Miss México es la nueva Miss Universo 2025
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Fátima Bosch: Miss México es la nueva Miss Universo 2025

Farandula 0
La representante de Miss México, Fátima Bosch, es la nueva Miss Universo...

Kate Middleton deslumbra en el Royal Albert Hall tras un año de pausa

Farandula 0
Kate Middleton ha reaparecido en una de sus citas más...

Un Bridal Shower con esencia de la Toscana italiana en honor a Rebeca Figueroa

Destacada 0
San Pedro Sula. – Con una ambientación que evocaba...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.