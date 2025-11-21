UTH rinde homenaje a la excelencia, la valentía y el espíritu de superación en su ceremonia de graduación en SPS

San Pedro Sula. – La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró el jueves 22 de noviembre una emotiva y solemne ceremonia de graduación en su Campus Central en San Pedro Sula, un acto que reunió a autoridades académicas, familias y a cientos de nuevos profesionales que culminaron con éxito una de las etapas más importantes de su vida académica.

Presidiendo la Ceremonia. Don Roger D. Valladares, presidente de la UTH, junto a las autoridades universitarias en la mesa principal del acto de graduación.

La ceremonia inició a las 10:00 de la mañana con un mensaje de bienvenida que resaltó la disciplina, la constancia y el espíritu de superación de los graduandos, quienes ingresaron al recinto entre aplausos, simbolizando años de esfuerzo, sacrificio y sueños cumplidos.

Tras la invocación a Dios y la entonación del Himno Nacional, la ceremonia avanzó con palabras profundamente emotivas del representante estudiantil y del Rector General de la UTH, quienes destacaron el compromiso de la institución con la formación de profesionales íntegros, preparados para enfrentar los retos del país y transformar su entorno con visión y liderazgo.

Doctor Javier Mejía, Rector General de la UTH.

Uno de los momentos más inspiradores de la jornada fue el mensaje especial del Dr. Nolasco, quien dedicó palabras cargadas de esperanza y fortaleza para los nuevos profesionales, invitándolos a caminar con determinación, principios y valentía hacia los caminos que hoy se abren ante ellos.

Dr. Cristian Manuel Nolasco.

Durante el evento, UTH destacó un emotivo reconocimiento a la valentía y nobleza de dos miembros de la Policía Nacional: Master Kevin Pérez y Doctor Cristian Nolasco, quienes se han destacado por su compromiso con la vida, el servicio y la protección de los más vulnerables.

Su ejemplo se levantó como un faro de inspiración para toda la comunidad universitaria y para los graduandos, quienes vieron en ellos un recordatorio de que la grandeza se construye desde el valor, el sacrificio y el amor al prójimo.

Honor Póstumo. Los padres del policía fallecido Kevin Pérez (QEPD) reciben conmovidos el título de Maestría de su hijo, en un homenaje a su esfuerzo y legado académico.

Asimismo, se recordó con profundo respeto la memoria del Máster Kevin Pérez (QDDG), quien ofrendó su vida en un acto heroico para salvar a unos pequeños. Su legado quedó grabado en los corazones de los presentes como un testimonio de entrega y humanidad que trasciende el tiempo.

La entrega de títulos se extendió hasta el mediodía, marcando el momento más esperado para los graduandos y sus familias. Cada diploma recibido no solo representó un logro académico, sino también el reflejo de noches de estudio, desafíos superados y el inquebrantable respaldo familiar.

Don Roger D. Valladares, presidente de la UTH

El Presidente de UTH, Don Roger D. Valladares, ofreció un mensaje llevó de inspiración y de simpatía en el acto de reconocimiento a la excelencia académica, recordando a los nuevos profesionales que los grandes sueños se alcanzan con disciplina, ética y pasión.

La ceremonia finalizó entre aplausos, abrazos y sonrisas. UTH felicitó a cada graduando por su perseverancia y les animó a continuar avanzando con valentía y visión hacia un futuro lleno de oportunidades.

Con esta celebración, la UTH reafirma su misión de formar líderes que transformen a Honduras con honor, dedicación y excelencia.

Excelencia Académica

Pregrado: Primer lugar María Isabel Martínez Membreño.(Lic Turismo), Segundo lugar Jensy Lorena Villafranca Navarro (Ing. En computación)

Postgrado: Primer lugar Lucy Guadalupe Leiva Hernández (Mae. Recursos Humanos), Segundo lugar Doris Melissa Cruz Licona (Mae. En Recursos Humanos.