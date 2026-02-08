Brindis por la belleza: Beauty Market Supply inaugura su nueva tienda en Town Center

San Pedro Sula. — La Ciudad industrial se vistió de gala para recibir la apertura de la nueva sucursal de Beauty Market Supply en Town Center. Entre buenos deseos, cámaras y mucho estilo, la prestigiosa cadena celebró un hito histórico: la llegada a su tienda número 20 a nivel nacional, consolidándose como el destino favorito de quienes buscan lo mejor en el mundo del cuidado personal.

Francklyn, Jackie, Laura y William Reyes.

El evento fue una verdadera fiesta para la comunidad de la belleza en el país. El corte de cinta, un momento cargado de emoción, estuvo a cargo de William Reyes, gerente comercial, quien estuvo acompañado por Laura y Gracia María, dando así la bienvenida oficial a los invitados a este moderno espacio que promete ser el nuevo “spot” favorito de la ciudad.

William Reyes, acompañado por Laura y Gracia María, realiza el tradicional corte de cinta que inaugura oficialmente la sucursal número 20 de Beauty Market Supply en Town Center.

El evento continuó con un brindis lleno de buenos deseos liderado por Francklyn Reyes, gerente general de la marca. Entre los asistentes destacaron reconocidas reinas de belleza, creadores de contenido y periodistas, quienes disfrutaron de una mañana dedicada a celebrar el crecimiento de una empresa que nació en 2021 y que ya es parte del corazón de los hondureños.

Francklyn Reyes, gerente general de Beauty Market Supply, encabeza el brindis por el éxito de la nueva tienda junto a invitados especiales en San Pedro Sula.

El brindis de honor durante la mañana de apertura en Town Center.

Con esta nueva apertura, la marca reafirma su compromiso de acercar a profesionales, emprendedores y amantes de la belleza a un espacio donde pueden encontrar maquillaje, cuidado capilar, herramientas, accesorios y todo lo necesario para el cuidado personal, bajo un mismo techo.

Francklyn y William Reyes brinda por el éxito de la nueva sucursal.

“Alcanzar nuestra tienda número 20 es un logro que refleja la confianza de nuestros clientes y el esfuerzo de todo nuestro equipo. Nuestro objetivo ha sido claro desde el inicio: convertirnos en la cadena de belleza que lo tiene todo, con precios competitivos, asesoría y una experiencia de compra única”, expresó William Reyes.

William Reyes, gerente comercial de Beauty Market Supply.

La nueva tienda en Town Center recibe a sus visitantes con promociones especiales y actividades exclusivas. Con una presencia consolidada en las principales ciudades de Honduras, Beauty Market Supply proyecta continuar su plan de expansión en los próximos años, llevando su propuesta de valor a más comunidades y fortaleciendo el ecosistema de la belleza en el país.

Bryan Espinoza, Xiomara Mata, Alejandra Fuentes (Miss Universe Honduras 2025), Jackie y Francklyn Reyes.

Ejectives de Beauty Market Supply con representantes de Inversiones Aliadas.