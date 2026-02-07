Supermercados La Colonia consolida su liderazgo empresarial al figurar en el Top 10 de tres categorías del Monitor MERCO 2025

Tegucigalpa. – Supermercados La Colonia, empresa de capital 100 % hondureño con 50 años de trayectoria al servicio de las familias del país, consolida su liderazgo empresarial al figurar en el Top 10 de tres rankings del estudio MERCO 2025, uno de los principales monitores de reputación corporativa a nivel internacional.

En la segunda edición del ranking de las 100 Empresas con Mejor Reputación Corporativa en Honduras, Supermercados La Colonia se posiciona en el puesto número 6 a nivel nacional, reflejo de una gestión empresarial sólida, coherente y alineada a principios de confianza, excelencia operativa y visión de largo plazo.

Supermercados La Colonia logra triple reconocimiento en el Top 10 del Monitor MERCO 2025.

Durante 2025, la compañía fortaleció su presencia nacional con la apertura de cinco nuevas tiendas, alcanzando un total de 71 establecimientos, impulsando la generación de empleo y el desarrollo económico en diversas regiones del país.

En materia de sostenibilidad, Supermercados La Colonia se ubica en el puesto número 9 del ranking MERCO Responsabilidad ESG, reconociendo su desempeño en los ámbitos ambiental, social y de gobernanza. Este resultado se sustenta en programas como De Mi Tierra, que impulsa la producción agrícola nacional; Dar para Educar, enfocado en el bienestar y la educación infantil; así como en iniciativas ambientales como Honduras Te Queremos Verde, el voluntariado corporativo y el uso de energía solar, reafirmando su compromiso con el desarrollo sostenible y la generación de valor para Honduras.

Supermercados La Colonia conquista tres categorías clave en el ranking MERCO 2025.

El liderazgo institucional de la compañía también es reconocido a través del ranking MERCO Líderes, en el que el presidente ejecutivo de Supermercados La Colonia, Leonel Giannini, se posiciona en el puesto número 10 entre los 100 líderes empresariales con mejor reputación en Honduras, destacando su visión estratégica, compromiso ético y aporte al desarrollo del país.

“Recibir estos tres reconocimientos representa un motivo de profundo orgullo para Supermercados La Colonia. Cada logro refleja el esfuerzo de nuestro equipo, la inversión de capital hondureño y la confianza que hemos construido durante 50 años. Nuestro compromiso se mantiene firme: servir a Honduras con ética, responsabilidad y pasión, contribuyendo al bienestar de nuestra gente y al fortalecimiento de oportunidades para todos”, expresó Leonel Giannini, presidente ejecutivo de la compañía.

El ranking MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) se elabora a partir de una metodología rigurosa y multistakeholder, que evalúa variables como reputación corporativa, liderazgo, gestión empresarial y responsabilidad social. El estudio integra la percepción de directivos, expertos, analistas, colaboradores, clientes y otros públicos relevantes, garantizando resultados independientes, comparables y de alto rigor técnico.