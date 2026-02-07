Honduras lanza campaña: “Semana Santa Vivila Aquí” para conquistar el turismo regional

Esta iniciativa busca dinamizar el turismo interno y atraer visitantes regionales

Tegucigalpa. –La Cámara Nacional de Turismo de Honduras (CANATURH) en conjunto con el Instituto Hondureño de Turismo (IHT) y el sector privado, lanza oficialmente la campaña “Semana Santa Vivila Aquí”, una estrategia de promoción turística orientada a fortalecer el turismo interno y atraer visitantes de El Salvador y Guatemala durante la temporada de Semana Santa 2026.

Andrés Ehrler, Secretario de Turismo.

La iniciativa busca posicionar a Honduras como el principal destino turístico de Semana Santa en Centroamérica, promoviendo la variada oferta turística que incluye playas, destinos culturales y arqueológicos, ecoturismo y gastronomía.

Honduras lanza su campaña turística de Semana Santa 2026: “Semana Santa Vivila Aquí”

Este lanzamiento de la campaña “Semana Santa Vivila Aquí” presentada en Tegucigalpa, con la presencia del ministro de Turismo, Andrés Ehrler; la presidenta de CANATURH, Nicole Marrder; el alcalde de Roatán, Ron McNab; el alcalde de Choluteca, Eber Aplícano; representantes de Migración, Secretaría de Infraestructura y Transporte, Policía de Turismo, empresarios, prestadores de servicios turísticos y medios de comunicación, busca fortalecer la identidad turística del país, impulsar el desarrollo económico, estimular el turismo interno y aumentar la llegada de visitantes regionales.

Rafting en Rio Cangrejal, en La Ceiba.

Una campaña dirigida al viajero hondureño, salvadoreño y guatemalteco

El eje central de la campaña es motivar a los hondureños a vacacionar dentro del país, destacando la diversidad de destinos accesibles desde las principales ciudades. También se destaca las campañas para el mercado salvadoreño con “Tu Caribe más cercano” y el guatemalteco, “Completá tu mundo Maya + Caribe”.

La campaña parte de un análisis profundo del comportamiento del viajero, datos que maneja el IHT, como que el hondureño en esta temporada viaja principalmente en familia, busca descanso, buena relación calidad-precio y destinos de playa.

Calle de Cantarranas.

La campaña invita a vivir la Semana Santa en Honduras como un acto de orgullo, pertenencia y apoyo a la economía nacional. Por lo que se invita a los hondureños a planificar con anticipación, informarse sobre destinos, rutas y ofertas, y aprovechar la temporada como una oportunidad para redescubrir el país y fortalecer la economía local.

Los Naranjos, Lago de Yojoa.

Campaña para mercados emisores de la región: El Salvador y Guatemala

Asimismo, la campaña incluye los dos principales mercados regionales que tiene Honduras como son Guatemala y El Salvador.

Con El Salvador, el mensaje se enfoca en la cercanía geográfica y la facilidad de acceso a las playas hondureñas bajo el concepto: “Tu Caribe más cercano”, promoviendo paquetes turísticos de corta estadía, orientados a familias y grupos.

Playa Miami en Tela.

En Guatemala, la campaña destaca la conexión cultural y natural entre Copán Ruinas y el Caribe hondureño, bajo el mensaje: “Completá tu mundo Maya + Caribe”, integrando experiencias arqueológicas, naturaleza y playa en un solo viaje.

Parque arqueológico en Copán Ruinas.

Por primera vez, la promoción de Semana Santa se articula bajo una sola marca país: “Honduras, Naturalmente Tuya”, integrando a destinos, hoteles, operadores turísticos y empresas de transporte.

“Disfrutemos de Honduras en esta Semana Santa, vivámosla aquí… Nadie tiene las mejores playas de Centroamérica, queremos crear esa confianza para que el hondureño se quede en el país, hay destinos que tienen mejor precio, infraestructura y servicios; el turismo solo va a crecer si el sector privado y Gobierno avanzan de manera conjunta y estamos listos para hacer una inversión juntos”, afirmó el ministro Ehrler.

Amapala, Valle.

Por su parte, la presidenta de CANATURH, Nicole Marrder expresó que “Honduras lo tiene todo, y este verano es el momento ideal para vivirlo. Desde la Cámara Nacional de Turismo de Honduras respaldamos con firmeza esta campaña junto al Instituto Hondureño de Turismo, porque creemos en el turismo como un motor real de esperanza, empleo y crecimiento para miles de familias hondureñas”.