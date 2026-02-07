viernes, febrero 6, 2026

Top 5

Más Noticias

Empresa privada presenta observaciones a diputados sobre proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial

CiudadEconomia
El Diario HN
Autor: El Diario HN
1 min.
Representantes de la CCIC y diputados del Congreso Nacional logran puntos de encuentro para impulsar una normativa laboral que beneficie a todos los sectores. / Fotos Cortesía.

San Pedro Sula. – Con el fin de robustecer el proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sostuvieron un encuentro clave con diputados de la comisión dictaminadora y representantes del departamento de Cortés.

Autoridades de la CCIC y parlamentarios de la comisión dictaminadora analizan el impacto social y económico de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial en San Pedro Sula.

Durante la jornada, la CCIC entregó formalmente un pliego de observaciones técnicas. Karim Qubain, titular de la cámara, enfatizó la necesidad de un marco legal inclusivo que permita el acceso al trabajo a quienes no pueden cumplir jornadas completas.

“Buscamos que sea una ley justa y que funcione para dinamizar la economía y beneficiar a todas las partes. Vamos a seguir en comunicación para estar actualizándonos y lograr que la ley salga bien”, expresó Qubain.

Representantes de la CCIC y diputados del Congreso Nacional logran puntos de encuentro para impulsar una normativa laboral que beneficie a todos los sectores.

La vicepresidenta de la comisión, Sara Zavala, calificó el encuentro como “muy satisfactorio” y destacó la coincidencia de criterios en favor del bien común. Según la parlamentaria, se realizará una última ronda de socialización antes de llevar el dictamen al pleno, con la expectativa de que entre en vigor antes del próximo periodo vacacional de Semana Santa.

Buscan garantizar derechos laborales y seguridad social en el nuevo esquema de empleo parcial.

“Coincidimos en la mayoría de los puntos porque estamos pensando en el bien común y no en intereses particulares. Estos aportes vienen a enriquecer la propuesta y serán tomados en cuenta. Hemos abordado aspectos clave como la definición de las jornadas, la seguridad social y la proporcionalidad entre trabajo y remuneración. Ha sido una reunión muy satisfactoria”, manifestó la diputada.

Previous article
Maquila lideró la oferta de plazas en la Feria de Empleo de la CCIC
El Diario HN
El Diario HN

Más leído

Acerca de Nosotros

Revista digital de Honduras, lo mejor de la vida social, eventos empresariales y noticiosas.

Lo Último

Maquila lideró la oferta de plazas en la Feria de Empleo de la CCIC

Ciudad 0
San Pedro Sula. - Con la esperanza de integrarse...

Diunsa dentro del Top 10 de empresas con mejor reputación en Honduras

Empresas 0
La organización y su presidente ejecutivo, Mario Roberto Faraj,...

Asesinan en San Pedro Sula al reconocido abogado René Altamirano

Ciudad 0
San Pedro Sula. - El reconocido abogado penalista y...

Más Popular

La historia de Guillermo Anderson

Farandula 0
Nombre real Guillermo Anderson Nacimiento 25 de febrero de 1962...

Destituyen a la Miss Honduras Universo 2016 Sirey Moran

Arte y Cultura 0
San Pedro Sula.- Nuevamente el concurso Miss Honduras Universo,...

Desde la ciudad de Corleone llega a SPS el sabor de Corleone´s Pizza

Empresas 0
San Pedro Sula.- Al entrar a Corleone´s Pizza Lounge...

Suscríbete

Contáctanos

Redaccioneldiariohn@gmail.com

© El Diario HN. Todos los Derechos Reservados.