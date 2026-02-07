Empresa privada presenta observaciones a diputados sobre proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial

San Pedro Sula. – Con el fin de robustecer el proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, autoridades de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) sostuvieron un encuentro clave con diputados de la comisión dictaminadora y representantes del departamento de Cortés.

Durante la jornada, la CCIC entregó formalmente un pliego de observaciones técnicas. Karim Qubain, titular de la cámara, enfatizó la necesidad de un marco legal inclusivo que permita el acceso al trabajo a quienes no pueden cumplir jornadas completas.

“Buscamos que sea una ley justa y que funcione para dinamizar la economía y beneficiar a todas las partes. Vamos a seguir en comunicación para estar actualizándonos y lograr que la ley salga bien”, expresó Qubain.

La vicepresidenta de la comisión, Sara Zavala, calificó el encuentro como “muy satisfactorio” y destacó la coincidencia de criterios en favor del bien común. Según la parlamentaria, se realizará una última ronda de socialización antes de llevar el dictamen al pleno, con la expectativa de que entre en vigor antes del próximo periodo vacacional de Semana Santa.

“Coincidimos en la mayoría de los puntos porque estamos pensando en el bien común y no en intereses particulares. Estos aportes vienen a enriquecer la propuesta y serán tomados en cuenta. Hemos abordado aspectos clave como la definición de las jornadas, la seguridad social y la proporcionalidad entre trabajo y remuneración. Ha sido una reunión muy satisfactoria”, manifestó la diputada.