Maquila lideró la oferta de plazas en la Feria de Empleo de la CCIC

San Pedro Sula. – Con la esperanza de integrarse al mercado laboral formal, cientos de hondureños se dieron cita en las instalaciones de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC) para participar en la Feria de Oportunidades. El evento se consolidó como un puente estratégico entre el talento humano y el sector privado, facilitando entrevistas directas y procesos de contratación inmediata.

La Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) desempeñó un papel protagónico a través de su Bolsa de Empleo. Durante la jornada, la AHM no solo promovió vacantes de sus empresas afiliadas, sino que gestionó directamente el reclutamiento para 20 compañías del sector, ofertando más de un centenar de plazas en diversos niveles técnicos y administrativos.

Adicionalmente, otras empresas del sector textil y manufacturero participaron de forma independiente, reforzando la demanda de mano de obra calificada en la zona norte.

Bolsa de Empleo de la AHM protagoniza jornada de reclutamiento en la zona norte.

Los salones de Expocentro lucieron abarrotados por una oferta diversa: más de 160 empresas de distintos rubros buscaron perfiles profesionales y operativos. Para asegurar que nadie se quedara fuera por falta de recursos, la organización facilitó: Servicios gratuitos de impresión de hojas de vida, módulos privados para entrevistas presenciales, y orientación inmediata sobre los perfiles más buscados.

La actividad contó con el acompañamiento de altas autoridades del Gobierno, incluyendo al ministro de la Presidencia, Juan Carlos García, y al ministro de Trabajo, Fernando Puerto. Ambos funcionarios recorrieron los módulos para constatar la efectividad de la iniciativa y dialogar con los representantes empresariales sobre el impacto positivo de estas ferias en la economía nacional.